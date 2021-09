Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,30 EUR -0,54% (24.09.2021, 11:12)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,48 EUR -0,35% (24.09.2021, 10:55)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,83 USD +0,67% (23.09.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple würden am heutigen Freitag der Verkauf und die Auslieferungen des iPhone 13 starten. An der Wall Street rechne man mit einem Erfolg der neuen Smartphone-Generation, denn seit deren Präsentation in der Vorwoche habe ganze 17 Analysten ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bestätigt. Eine steche dabei jedoch besonders hervor.Ivan Feinseth von der US-Investmentbank Tigress Financial Partners habe sein "Strong-Buy"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt und das Kursziel von 182 auf 198 Dollar angehoben. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau signalisiere er damit fast 35 Prozent Kurspotenzial - und sei damit nun der größte Bulle unter den 48 Analysten, die laut "Bloomberg" die Apple-Aktie covern würden.Als Grund für seinen Optimismus nenne Feinseth drei Gründe: eine starke Produktnachfrage, neue Produkteinführungen und steigende Umsätze der "Services"-Sparte. Darin sehe er einen Garanten für "anhaltendes und signifikante Umsatz- und Gewinnwachstum".Zudem verweise er auf den enormen Cash-Bestand von rund 117,5 Milliarden Dollar - oder 10,67 Dollar pro Aktie -, den Apple auf der hohen Kante habe. Damit könnten neue Wachstumsinitiativen und strategische Zukäufe sowie Aktienrückkäufe und Dividenden für die Aktionäre finanziert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.