Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wegen eines erneuten Corona-Ausbruchs in der südchinesischen Millionen-Metropole Shenzhen hätten die dortigen Behörden am Sonntag einen zunächst einwöchigen Lockdown verhängt. Davon betroffen seien auch die dort ansässigen Fabriken des Apple-Zulieferers Foxconn, in denen unter anderem iPhones produziert würden.Nach Bloomberg-Informationen habe Apple-Partner Foxconn seine Verwaltungs- und Produktionsstandorte in Shenzhen auf Anweisung der chinesischen Behörden geschlossen. Der taiwanesische Mutterkonzern Hon Hai habe dies am Montag bestätigt und angekündigt, die Produktionslinien in anderen Werken anzupassen, um die potenziellen Auswirkungen der Unterbrechung zu verringern.Zwar sei dadurch kurzfristig mit Einbußen bei der Produktion von Geräten, die Foxconn für Apple und andere Tech-Konzerne fertige, zu rechnen. Nach dem wichtigen Weihnachtsgeschäft sei die Nachfrage nach Smartphones, Tablets und Co im ersten Quartal aber traditionell ohnehin geringer, heiße es bei Bloomberg.Weil lange die Produktion ausgesetzt werde, dazu könne auch die Foxconn-Mutter zunächst keine konkreten Angaben machen. Dies hänge von den Anordnungen der Behörden ab. Zunächst solle der Lockdown bis zum 20. März andauern. Eine Verlängerung sei jedoch möglich.Im Zuge der bisher größten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr zwei Jahren seien allein in Shenzhen am Sonntag weitere 75 Fälle gezählt worden, wie die Gesundheitskommission am Montag in Peking mitgeteilt habe.China verfolge eine strenge Null-Covid-Strategie und reagiere mit harten Maßnahmen auf lokale Ausbrüche. Vorgesehen sei ein strikter Lockdown mit Ausgangssperren, Massentestungen und Quarantäne für ganze Städte und Regionen. Öffentliche Verkehrsmittel und alle Unternehmen, die keine überlebenswichtigen Produkte herstellen würden, müssten den Betrieb zeitweise einstellen.Die Anleger würden zunächst gelassen auf den temporären Produktionsstopp bei Foxconn in Shenzhen reagieren. Die Apple-Aktie notiere im vorbörslichen US-Handel nahezu unverändert, nachdem sie in der Vorwoche mehr als fünf Prozent verloren habe.Im durchwachsenen Gesamtmarkt befindet sie sich damit weiterhin auf Richtungssuche, bleibt für den "Aktionär" aber ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 14.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link