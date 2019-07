Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (08.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Die USA seien am Wochenende Frauen-Fußball-Weltmeister geworden. Apple sei zwar kein offizieller Sponsor der Weltmeisterschaft gewesen, schaffe es aber trotzdem einen Teil der positiven Aufmerksamkeit auf die eigene Marke umzuleiten. Es sei nicht das erste Mal, dass der Tech-Riese ein Sport-Ereignis clever für sich nutze.Wer am Montag die offizielle Apple-Homepage besuche, sehe jubelnde, weibliche Emojis, Konfettiregen, dann die Nachricht "Congrats USA!", gefolgt von "Job well done". Eine eindeutige Anspielung auf den Triumph der US-Spielerinnen bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach der kurzen Animation würden Angebote für die aktuellen iPhone-Modelle ins Bild rücken. Offensichtlich wolle Apple auf die Art von der Euphorie rund um den Sieg des Damen-Teams profitieren.Apple habe während der WM bereits zum Fußballgucken in einen Vorzeigeladen eingeladen. Sport verbinde Menschen, habe Apple-Chef Tim Cook dieses Jahr auf ESPN gesagt. Selbst wenn sich CEOs treffen würden, sei Sport stets ein Thema.Politiker würden schon länger die Nähe zu erfolgreichen Sportlern suchen - in der Hoffnung, dass etwas vom Image der Sieger auf sie abfärbe. Bei der Männer-Fußball-Weltmeisterschaft 2014 habe Bundeskanzlerin Angela Merkel die Spieler sogar in der Kabine besucht und sich für Selfies zur Verfügung gestellt.In der Vergangenheit habe Apple bereits auf andere Arten große Sport-Ereignisse für sich genutzt. Zum Cricket World Cup 2019 sei auf dem Youtube-Kanal "Apple India" ein 38 Sekunden langer Clip erschienen, in dem das in Indien äußerst beliebte Spiel gespielt werde. Die Marke Apple bleibe dabei dezent im Hintergrund. Am Anfang komme lediglich der Hinweis, dass das Videomaterial auf einem iPhone aufgenommen worden sei. Am Ende werde das Apple-Logo eingeblendet. So werde subtil der indische Volkssport mit der Marke verbunden.Bei der Männer-Fußball-WM 2018 sei Apple aus Sicht von Marketing-Experten der heimliche Star gewesen. Spieler hätten die Logos von Unternehmen, die keine offiziellen Sponsoren gewesen seien, abkleben müssen. Kein Problem für Apple: Das Unternehmen habe beispielsweise auf seinen kabellosen Kopfhörern, den AirPods, gar keine auffälligen Logos angebracht. Die Produkte würden vielmehr durch ihr unverkennbares Design auffallen. Auf zahlreichen Fotos vor und nach den Spielen seien die Kopfhörer in den Ohren der Stars zu sehen gewesen.Mit offiziellem Sponsoring halte sich Apple dagegen bislang zurück. 2015 sei der Smartphone-Hersteller Gigaset eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München eingegangen. 2017 hätten die Bayern auch die Zusammenarbeit mit Apple verkündet - allerdings nur für den Bereich Apple Music.Das gelungene Marketing sei eine der Ursachen für Apples Erfolg. Sport-Stars, die mit Apple Produkten abgelichtet würden, seien sehr effektive und zudem noch kostenlose Werbung für die Produkte des Konzerns. Durch die Videoclips und Einblendungen auf der Homepage würden Emotionen angesprochen und positive Assoziationen erzeugt.Die Apple-Aktie ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär" und bleibt ein Kauf, so Lars Friedrich. (Analyse vom 08.07.2019)