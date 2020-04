Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

265,05 EUR +1,73% (16.04.2020, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

265,30 EUR +2,06% (16.04.2020, 09:15)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

284,43 USD -0,91% (15.04.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In den letzten Tagen hätten sich die Berichte über Apples hohe Cashreserven gehäuft. Vielfach sei auch spekuliert worden, dass der US-Konzern im Zuge der Coronaviruskrise das Geld für lukrative Übernahmen nutzen werde. Nun schienen diese Spekulationen konkretere Formen anzunehmen.In den letzten zwei Wochen seien gleich mehrere Übernahmen von Apple bekannt geworden. Besonders auffällig dabei sei, dass der US-Konzern mit seinen Zukäufen die aussichtsreichen Zukunftsmärkte Artificial Intelligence und Virtual Reality ins Visier nehme.Bereits am 31. März habe Apple die Wetter-App Dark Sky übernommen. Eigenen Angaben zufolge solle Dark Sky auf der Grundlage eigener Daten besonders genaue Wetterprognosen liefern. Weitere Details zum Kauf seien nicht veröffentlicht worden.Noch stärker ins Gewicht falle aber die am 3. April bekannt gewordene Akquisition des Voice AI Start-Ups Voysis. Laut "heise online" biete das Start-up eine Plattform zur Erkennung der natürlichen Sprache, um diese dann virtuellen Assistenten für ein besseres Nutzerverständnis bereitzustellen. Die Übernahme von Voysis solle insbesondere zur Optimierung von Apples Sprachassistenten Siri dienen.Die neuesten Übernahmen von Apple würden davon zeugen, dass der Tech-Gigant noch weiter in die vielversprechenden Zukunftsmärkte wie Artificial Intelligence expandieren möchte. Dies sollte Apples Wachstum einen zusätzlichen Booster verpassen und das Produktportfolio des iPhone-Herstellers noch stärker diversifizieren. "Der Aktionär" bleibe bullish und empfehle die Apple-Aktie zum Kauf. Anleger an der Seitenlinie könnten das reduzierte Niveau zum Einstieg nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.