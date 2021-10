Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Talfahrt der US-Tech-Titel habe sich am Montag fortgesetzt und auch die Apple-Aktie nicht verschont: Ohne Unternehmens-spezifische News habe sie im schwachen Marktumfeld rund 2,5 Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen. Der Abschlag auf des Allzeithoch liege damit nun bei mehr als zehn Prozent.Angesichts steigender US-Anleihezinsen hätten die Anleger zu Wochenbeginn weitere Anteile von tendenziell höher bewerteten Wachstumsunternehmen aus ihren Depots geworfen. Auch die Aktie von Apple habe dabei wieder auf der Verkaufsliste gestanden und sei am Montag im Tief um weitere 3,1 Prozent gefallen.Ausgehend von ihrem Allzeithoch bei 157,26 Dollar vom 7. September habe sie inzwischen rund 11,5 Prozent verloren. Die Experten von Bloomberg würden sie damit endgültig im Korrekturmodus angekommen sehen - genau wie die Papiere von Amazon und Facebook, die aktuell 14 beziehungsweise 15 Prozent unter ihren jeweiligen Allzeithochs notieren würden.Zudem sei die Marktkapitalisierung des wertvollsten Unternehmens der Welt in diesem Zeitraum um rund 300 Milliarden auf 2,3 Billionen Dollar geschmolzen. Damit habe Apple in weniger als vier Wochen mehr an Market Cap eingebüßt, als BMW, Daimler und Volkswagen insgesamt an der Börse wert seien. Selbst auf dem aktuellen Niveau liege Apple allerdings immer noch fast 300 Milliarden Dollar vor Microsoft auf Platz 2.Bis das wieder in den Vordergrund trete, heiße es für investierte Anleger: Zähne zusammenbeißen. Für mutige Neueinsteiger kann die aktuelle Konsolidierung derweil sogar eine Kaufchance sein, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: