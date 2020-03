Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

252,86 USD -9,03% (17.03.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Von ihrem Rekordhoch bei 327,85 USD sei die Apple-Aktie inzwischen deutlich zurückgekommen. Die scharfe Korrektur der letzten Wochen lote nun einen ersten wichtigen Auffangbereich aus. So sei der Technologietitel im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 247,49 USD) angekommen. Doch die langfristige Glättung sei nur der Auftakt zu einer markanten Unterstützungszone, welche sich zusätzlich aus dem Aufwärtstrend seit Anfang 2019 (akt. bei 241,81 USD) sowie dem alten Rekordhoch vom Oktober 2018 bei 233,47 USD speise. Abgerundet werde die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone durch das 50%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses seit Anfang vergangenen Jahres (234,93 USD). Aufgrund der Bedeutung der diskutierten Unterstützungen komme der beschriebenen Bastion eine Schlüsselrolle zu: Ein Abgleiten unter diesen Rückzugsbereich würde dem Chartbild den nächsten Nackenschlag versetzen - inklusive eines Test der nächsten horizontalen Auffangmarken bei rund 215 USD. Andererseits sei die angeführte Haltezone massiv, so dass aufgrund der überverkauften Marktverfassung aber eine Stabilisierung der Aktie auf dieser Basis möglich sei. Eine Rückeroberung des Februartiefs bei 256,37 USD liefere hierfür den Startschuss, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:217,50 EUR -4,14% (18.03.2020, 08:54)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:230,45 EUR +1,14% (17.03.2020, 17:35)