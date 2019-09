Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

188,70 EUR -0,31% (02.09.2019, 08:39)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,24 EUR (30.08.2019)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

208,74 USD (30.08.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Symmetrisches Dreieck im Fokus! - ChartanalyseDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) mussten seit dem Verlaufshoch bei 221,37 USD am 31. Juli ordentlich Federn lassen und sackten bis zum 05. August auf 192,58 USD ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nur wenig tiefer um 191,41 USD habe zu diesem Zeitpunkt auch der 200er EMA notiert, der in der Vergangenheit bereits oft als solide Unterstützung gedient habe. Von hier sei den Papieren erneut ein Anstieg bis 214,43 USD am 22. August gelungen, bevor die Aktien erneut abgesackt seien. Diesmal sei die Abwärtsbewegung allerdings deutlich höher, nämlich am 50er-EMA im Bereich von 202,60 USD abgefangen worden. Zudem habe sich ein symmetrisches Dreieck ausgebildet, in welchem die Aktien aktuell verlaufen würden.Ausblick: Im großen Bild würden sich die Aktien in einem Aufwärtstrend befinden, der zunächst einmal bis zum Trendbruch bestand habe und die weitere Richtung vorgeben sollte.Die Long-Szenarien: Sollten die Aktien weiter ansteigen können, dürfte das genannte symmetrische Dreieck in Trendrichtung nach oben aufgelöst werden. Ein Durchbruch nach oben im Bereich von 210,50 USD würde ein Kursziel bei etwa 240,00 USD generieren. Zudem habe Apple in der Vorwoche für den 10. September ein Event angekündigt, welches den Aktien weitere Aufwärtsdynamik verleihen könnte. Sollte das symmetrische Dreieck Bestand haben, dürfte ein möglicher Rücklauf hingegen schon um 205,40 USD an der unteren Begrenzung des Dreiecks auslaufen. Der Spielraum der Bären wäre also in diesem Fall begrenzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: