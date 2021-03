Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Streit zwischen Apple und einigen App-Entwicklern um den Zugang zum App Store seien die Fronten verhärtet. Gerichte, Regulierungsbehörden und Wettbewerbsaufseher in Europa, Großbritannien und den USA würden sich inzwischen für das Geschäftsmodell interessieren. Der Tech-Konzern selbst habe seinen Standpunkt nun mit konkreten Zahlen untermauert.Apple verweise inmitten des verschärften Augenmerks von Regulierern auf den App Store auf eine wachsende Bedeutung der Plattform für Jobs in Deutschland, Europa und den USA. Alleine hierzulande hätten aktuell 250.000 Arbeitsplätze an den Angeboten im App-Store gehangen - acht Prozent mehr als im Vorjahr, habe der iPhone-Konzern am Montag mitgeteilt. In Europa seien es 1,7 Millionen Jobs, in den USA sogar 2,1 Millionen.Von deutschen Entwicklern hätten mehr als 60.000 Anwendungen im App Store gestammt, und drei Viertel ihrer Erlöse bekämen sie aus dem Ausland, habe es weiter geheißen. Seit der App-Store-Einführung hätten Entwickler aus Deutschland mehr als zwei Milliarden Euro an Gesamteinnahmen erzielt. Im vergangenen Jahr seien die Erlöse um 21 Prozent gestiegen, habe Apple ohne eine genaue Zahl mitgeteilt.Mit den Daten wolle Apple die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des App-Marktplatzes unterstreichen, denn das Geschäft habe in mehreren Ländern das Interesse der Aufsichtsbehörden geweckt. Für Kritik sorge etwa, dass Apples App Store der einzige Weg sei, um Anwendungen auf iPhones und iPad-Tablets zu laden.Außerdem gebe es Beschwerden dagegen, dass der Verkauf digitaler Güter und Dienstleistungen in den Anwendungen über Apples System der In-App-Käufe laufen müsse, bei dem der Konzern 15 bis 30 Prozent des Preises einbehalte.Der Streit um den App Store dürfte Apple noch einige Zeit beschäftigen, habe bislang aber keine nennenswerten Auswirkungen auf den das operative Geschäft und die Kursentwicklung der Aktie. Nach der durchwachsenen Vorwoche deute sich am Montag im vorbörslichen US-Handel ein moderat freundlicherer Wochenstart ab.Anleger können daher weiterhin dabeibleiben oder (nach-) kaufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link