Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,90 EUR +0,06% (17.12.2020, 14:28)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,92 EUR +0,93% (17.12.2020, 14:15)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,81 USD -0,05% (16.12.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple wolle den Nutzern seiner Geräte mehr Macht über ihre persönlichen Daten geben. Diese sollten künftig erst explizit zustimmen, ehe Drittanbieter-Apps sie tracken dürften. Facebook sei strikt dagegen und fahre nun schwere Geschütze auf.Mit einer großangelegten PR-Kampagne mache Facebook derzeit in den USA gegen die schärferen Datenschutzregeln mobil, die Apple Anfang 2021 per Update des iOS-Betriebssystems einspielen wolle. Dazu habe der Social-Media-Konzern große Anzeigen in nationalen Zeitungen wie der "New York Times" und dem "Wall Street Journal" geschaltet. Darin führe Facebook aus, dass die geplanten Datenschutz-Verschärfungen "katastrophale" Folgen für Millionen kleiner Unternehmen haben werde, die über die Plattform werben würden.Konkret will Apple die Nutzer von Smartphones und Tablets ab Anfang 2021 beim Öffnen von Apps in einem Pop-up-Fenster fragen, ob sie dem Tracking und der Nutzung ihrer Daten durch den jeweiligen Betreiber zustimmen. Die entsprechende Datenschutz-Funktion wird damit aus den Untiefen des Einstellungsmenüs direkt auf den Startbildschirm geholt, was das Geschäft mit personalisierter Werbung fundamental verändern könnte.Vorwurf: Apple killt die Gratis-AppsEin derart öffentlich geführter Streit zwischen zwei Großkonzernen sei aber eher ungewöhnlich, habe auf die Aktienkurse von Apple und Facebook bislang allerdings kaum Auswirkungen: Beide seien nach deutlichen Kursgewinnen zu Wochenbeginn am Mittwoch fast unverändert aus dem US-Handel gegangen."Der Aktionär" rate investierten Anlegern bei Facebook zum Halten. Bei Apple gelte die Kaufempfehlung weiterhin - auch dank Hinweisen auf eine starke Nachfrage nach den neuen iPhones, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: