Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Hardware-Geschäft mit iPhones, iPads, Macs und Co spiele Apple seit Jahren ganz vorne mit - im Hinblick auf die Verkaufszahlen ebenso wie bei der Preisgestaltung. Der Streamingdienst Apple TV+ werde diesem Anspruch bislang allerdings nicht wirklich gerecht.Offizielle Abonnentenzahlen für das kostenpflichtige Streaming-Angebot veröffentliche Apple nicht. Gegenüber der Gewerkschaft International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), die die Interessen von Mitarbeitern am Set von TV- und Filmproduktionen vertrete, habe Apple nun allerdings Einblicke in die Entwicklung gewähren müssen. In Verhandlungen mit der Gewerkschaft habe das Unternehmen nun angegeben, am 1. Juli 2021 weniger als 20 Millionen Abonnenten in den USA und Kanada gehabt zu haben.Das sei gleich in mehrfacher Hinsicht beachtlich: Im Vergleich zu Platzhirsch Netflix mit zuletzt weit über 200 Millionen Abonnenten sei Apple TV+ weit abgeschlagen. Auch Disney+ sei - trotz nahezu zeitgleichem Start im Ende 2019 - mit rund 116 Millionen Abonnenten bereits meilenweit enteilt. Und das, obwohl Apple TV+ mit einem monatlichen Preis ab 4,99 Dollar am günstigsten sei.Zudem würden die nun kommunizierten Zahlen deutlich von den wenigen verfügbaren Schätzungen abweichen. Eine gut zwei Monate alte Schätzung von Statista auf Grundlage von Daten des Branchenportals variety.com habe die Abonnentenzahl in Nordamerika im Jahr 2020 auf 40 Millionen beziffert.Zwar müsse Apple nun Farbe bekennen und wenig beeindruckende Zahlen melden, könnte daraus allerdings auch einen Vorteil ziehen. Bei weniger als 20 Millionen nordamerikanischen Abonnenten könnten Unternehmen nämlich niedrigere Tarife für die Mitarbeiter der Filmcrews anwenden. Und genau darum gehe es in den aktuellen Verhandlungen mit der IATSE.Apple habe seinen Premium-Streamingdienst spät an den Start gebracht und habe im Vergleich zur Konkurrenz noch reichlich Aufholpotenzial. Der Achtungserfolg mit der Comedyserie "Ted Lasso" bei der diesjährigen Emmy-Verleihung weise aber in die richtige Richtung und könnte dem Tech-Giganten zusätzliche Abonnenten bescheren.Mehr drin sei auch bei der Aktie von Apple. Dort zeige der Kurs nach einer kurzfristigen Konsolidierung inzwischen wieder nach oben. Aktuell notiere er gute zehn Dollar bzw. sieben Prozent unter dem Allzeithoch von Mitte Juli bei 157,26 Dollar. DER AKTIONÄR rechnet aber mit einer baldigen Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung und bestätigt die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 27.09.2021)