Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

215,30 Euro -0,12% (15.10.2019, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

215,65 Euro +0,70% (15.10.2019, 16:21)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

237,08 USD +0,51% (15.10.2019, 15:57)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (15.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apples Keynote sei nun schon über einen Monat her. Die Apple-Aktie habe im Anschluss mächtig zugelegt und erst gestern ein neues Allzeithoch markiert. Laut einem Analysten stehe der größte Umsatztreiber allerdings erst im kommenden Jahr bevor.Ming-Chi Kuo von TF Securities rechne fest damit, dass das neue günstigere 399 Dollar-Modell bereits im ersten Quartal des neuen Jahres an den Markt komme. Das Smartphone solle denselben Prozessor wie das iPhone 11 besitzen, optisch aber dem iPhone 8 gleichen. Kuo komme zu dem Schluss, dass viele der iPhone 6 und 6S-Nutzer, die er auf rund 200 Millionen schätze, dann auf das neuer Modell umsteigen würden.Der Nachfolger des iPhone SE könnte sich somit zum echten Kassenschlager des Konzerns entwickeln. Vor allem aber könnte der für Apple-Verhältnisse geringe Preis etliche Käufer anlocken, die zwar bislang mit den Produkten liebäugeln, die teils horrenden Preise allerdings als übertrieben angesehen hätten."iPhone 6-Besitzer werden sich sehr wahrscheinlich dringend ein neues Modell zulegen müssen, da iOS 13 nicht mehr vom iPhone 6 unterstützt werden wird", so Kuo gegenüber CNBC.Neue Zuversicht im US-chinesischen Handelskonflikt und eine überraschende Wendung im Brexit-Streit hätten Ende letzter Woche ein Kursfeuerwerk an den Aktienmärkten ausgelöst. Großer Profiteur sei Apple gewesen. Die Aktie verspüre aktuell weiterhin Rückenwind und sei erst gestern auf ein neues Allzeithoch bei 238,13 Dollar gestiegen.Nicola Hahn von "Der Aktionär" rät Anlegern dabeizubleiben. (Analyse vom 15.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.