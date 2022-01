Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Apple habe am Donnerstagabend starke Zahlen für das erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) vorgelegt. Demnach sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent und der Gewinn pro Aktie sogar um 25 Prozent gestiegen. Die Aktie klettere daraufhin im nachbörslichen Handel um bis zu fünf Prozent ins Plus.Trotz des anhaltenden Gegenwinds durch Lieferengpässe und die Corona-Pandemie habe der Tech-Konzern ist im operativen Geschäft weiter kräftig zugelegt. Mit dem elfprozentigen Umsatzplus auf 123,9 Milliarden Dollar habe Apple bei den Erlösen sogar einen neuen Quartalsrekord aufgestellt. Das EPS sei um ein Viertel auf 2,10 Dollar geklettert.Damit seien die Erwartungen der Analysten klar übertroffen worden. Sie hätten im Vorfeld durchschnittlich Erlöse von 118,7 Milliarden Dollar und ein EPS von 1,89 Dollar auf dem Zettel gehabt.Zu der starke Entwicklung hätten fast alle Segmente beigetragen: Während die iPhone-Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf rund 71,6 Milliarden Dollar gestiegen seien und damit erneut den Löwenanteil des Konzernumsatzes ausgemacht hätten, habe Apple bei den Mac-Verkäufen den größten Zuwachs verzeichnet: Der Spartenumsatz sei um satte 25 Prozent auf rund 10,9 Milliarden Dollar gestiegen.Im wachstums- und margenstarken Service-Geschäft seien die Erlöse um 24 Prozent auf 19,5 Milliarden Dollar geklettert. Der Umsatz mit sonstigen Produkten sei um 13 Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar gestiegen.Rückläufig sei die Entwicklung lediglich im Geschäft mit iPads gewesen, wo die Erlöse im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 14 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar gesunken seien. Hier sei im Vorfeld allerdings auch ein Rückgang erwartet worden, da Apple die Produktion zugunsten des iPhones umgestellt habe.Einen konkreten Ausblick für das laufende zweite Quartal habe Apple allerdings nicht veröffentlicht. Seit Beginn der Pandemie verzichte der Konzern auf Prognosen und begründe dies mit der hohen Unsicherheit.Nachdem die Aktie mit einem Minus von 0,3 Prozent moderat schwächer aus dem US-Handel gegangen sei, habe sie nachbörslich wieder den Vorwärtsgang eingelegt und sei zeitweise rund fünf Prozent gestiegen - starke Vorgaben für den morgigen Handelstag.Die Kaufempfehlung des "Aktionär" für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 27.01.2022)Mit Material von dpa-AFX