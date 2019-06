XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.06.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Starke Aufwärtsbewegung dominiert den Kursverlauf - ChartanalyseSeit Jahresbeginn dominiert bei den Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) eine starke Aufwärtsbewegung den Kursverlauf, die den Wert zügig über die Widerstände bei 170,26 und 180,10 USD angetrieben hatte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer kurzen Korrekturphase habe sich der Aufwärtstrend im April fortgesetzt und den Wert bereits kurzzeitig über die Barriere bei 204,52 USD geführt. Damit sei auch der Abwärtstrend seit dem Rekordhoch bei 233,47 USD vom 4. Oktober 2018 neutralisiert worden. Im Bereich von 215,00 USD habe der Anstieg jedoch abrupt geendet und sei von einer massiven Abwärtsbewegung abgelöst worden, die die Aktien bis an die Unterstützung bei 170,26 USD habe einbrechen lassen. Diese solide Haltemarke sei allerdings von den Bullen verteidigt worden und sei somit zum Ausgangspunkt für eine weitere Kaufwelle geworden, die aktuell den Widerstand bei 197,69 USD erreiche.Ausblick: Noch befänden sich die Aktien von Apple in einer intakten Zwischenkorrektur. Sollte der Wert jedoch über 197,96 USD ausbrechen, wäre deren Potenzial stark reduziert und sogar ein Anstieg an das bisherige Jahreshoch möglich.Die Long-Szenarien: Mit einem nachhaltigen Sprung über 197,69 USD wären die Bullen weiter auf dem Vormarsch und könnten den Wert bis 204,52 USD antreiben. Oberhalb der Marke wäre ein weiteres Kaufsignal aktiv, dem ein Angriff auf die Barrieren bei 210,00 und 215,31 USD folgen dürfte. Werde auch das Hoch von Anfang Mai überschritten, stünde ein Angriff auf das Rekordhoch auf der Agenda.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: