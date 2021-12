Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Beinahe habe die Marktkapitalisierung von Apple am Montag den Sprung über die 3-Billionen-Marke geschafft. Gehe es nach den Analysten von J.P. Morgan, sei der iPhone-Konzern sogar noch viel mehr Wert, wie das neue Kursziel von 210 Dollar zeige.Die US-Bank habe am Montag das Kursziel für die Apple-Aktien von 180 auf 210 Dollar angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Im Gegensatz zum ersten Halbjahr hätten sich die Anteilsscheine seit der zweiten Jahreshälfte nicht mehr unterdurchschnittlich entwickelt, habe Analyst Samik Chatterjee geschrieben.Zu verdanken sei dies zum Teil der verbesserten Nachfrage nach dem iPhone 13 sowie dem Umstand, dass der Konzern bislang die branchenweiten Störungen in den Chip- und Smartphone-Lieferketten recht gut in den Griff bekommen habe.Das Umsatzwachstum könnte im nächsten Jahr laut dem J.P. Morgan-Analysten sogar einen weiteren Aufwärtsschub bekommen. Denn der große Schwung der iPhone13-Nachfrage dürfte noch kommen und der Technologieriese könnte zudem ein iPhone SE mit 5G-Technologie zu Beginn des Jahres 2022 auf den Markt bringen.Mischt man zu diesen Aussichten noch die robuste Bilanz, die Fähigkeit Apples Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben und die noch immer attraktive Bewertung - kann man zu keiner anderen Empfehlung kommen als: Apple long, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: