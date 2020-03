XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

234,45 EUR +3,67% (13.03.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

277,97 USD +11,98% (13.03.2020, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Setzen sich die Bullen durch? ChartanalyseWäre da nicht das Problem Corona, könnten Anleger in der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) optimistisch nach vorne schauen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zwar sei es in der Aktie des Tech-Konzerns in den vergangenen Wochen zu einer Korrektur gekommen, zuletzt aber habe sich der Preisbereich um den EMA 200 als Unterstützung entpuppt. Ein bärischer Angriff am Donnerstag habe dank starker Kursgewinne am Freitag abgewehrt werden können. Damit sei die Unterstützung um 256,37 USD erfolgreich verteidigt worden und es biete sich die Möglichkeit, dort einen Doppelboden auszubilden.Momentan im Aktienmarkt Käufe vorzunehmen, sei angesichts der Corona-Krise alles andere als sicher. Vor diesem Hintergrund müsse auch das momentan spekulative bullisches Setup in der Apple-Aktie mit Vorsicht genossen werden. Sollten sich die Bullen jedoch durchsetzen, könnten zumindest Erholungsgewinne in Richtung EMA 50 bzw. knapp 305 USD folgen. Im Idealfall gelinge dort später sogar der Ausbruch nach oben und die Aktie könne den Bullenmarkt wieder aufnehmen. Sollte der Unterstützungsbereich um 256,37 USD jedoch nachhaltig aufgegeben werden, könnten die Kurse auf ca. 230 und sogar 215 USD nachgeben. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:226,50 EUR -8,47% (16.03.2020, 08:57)