Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

288,95 EUR -0,10% (03.06.2020, 16:58)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

288,05 EUR +0,59% (03.06.2020, 16:41)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

323,47 USD +0,04% (03.06.2020, 16:43)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Die Nachfrage nach digitalen Serviceleistungen nehme in Zeiten des Lockdowns immer stärker zu. Apple gelte mit seinen Smartphones in erster Linie als Hardware-Gigant. Doch ein Blick auf die Bilanz zeige, dass das Dienstleistungsgeschäft immer wichtiger werde für den Apple-Konzern. Das würden auch die Analysten so sehen und sich von dessen Entwicklung beeindruckt zeigen.Morgan Stanley erhöhe das Kursziel von 326 auf 340 Dollar. Laut Analysten sei der App Store im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent gewachsen. Sie seien indes nur von 18 Prozent Mehreinnahmen in diesem Bereich ausgegangen. Gut möglich, dass der Lockdown das Wachstum des App Stores weiter befeuere.Ähnlich positiv beurteile die DZ BANK das Servicegeschäft des iKonzerns. Ergänzend dazu bewerte die Bank die hohe Nettoliquidität positiv. Dies lasse viel Spielraum für Übernahmen, höhere Dividende, Aktienrückkaufprogramme und ein höheres Forschungs- und Entwicklungsbudget. Sie hebe den fairen Wert der Aktie von 320 auf 370 Dollar an.Neben dem Hardwaregeschäft sei das Servicegeschäft eine wichtige Stütze für den Konzern. Im zweiten Quartal 2020 habe Apple in diesem Bereich um 16 Prozent wachsen können und einen Umsatz von 13,3 Milliarden Dollar (Q2 2019: 11,4 Milliarden Dollar) erzielt. Mittlerweile steuere das Service-Segment über 20 Prozent zu den gesamten Konzerneinnahmen bei. Zu der Servicesparte würden alle Dienstleistungen des Konzerns zählen. Dazu würden unter anderem alle Einnahmen aus dem App Store, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ sowie Einnahmen aus ApplePay, Apple Card, Apple Care und iCloud gehören.Für den "Aktionär" zählt die Apple-Aktie zu den Basisinvestments und bleibt weiterhin ein Kauf, so Pierre Kiren. (Analyse vom 03.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.