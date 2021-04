Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut Medienberichten habe Apple im April neue iPads herausbringen wollen. Noch vor der ersten Produktankündigung scheine es jedoch Schwierigkeiten bei der Produktion zu geben. Denn die Berichte würden sich verdichten, dass es bei dem 13-Zoll großen MiniLED-Display zu Lieferschwierigkeiten komme. Zum einen sollten einige Display-Komponenten nicht geliefert werden können - hier sei insbesondere an die aktuell sehr rar gesäten Display-Treiber-Chips zu denken. Zum anderen sollten die Zulieferer mit schwachen Produktionserträgen aufgrund fehlerhafter Displays zu kämpfen haben.Laut Bloomberg plane Apple aber noch immer, im April zwei neue Versionen der iPad-Pro-Tablets herauszubringen. Es sei allerdings mit einer verspäteten Auslieferung und einem geringeren Angebot zu rechnen, so Insider gegenüber der Nachrichtenagentur. Die Tablets von Apple würden sich insbesondere in Corona-Zeiten wieder großer Beliebtheit erfreuen und hätten dem US-Konzern im vergangenen Quartal einen Umsatz von rund 8,4 Mrd. USD beschert.Treue Kunden, eine starke Marke, ein riesiges Ökosystem und unglaubliche Netzwerkeffekte - Apple bleibe trotz der anhaltenden Probleme in der Lieferkette eine der attraktivsten Firmen für Anleger weltweit. Im fortgeschrittenen Bullenmarkt bleibe die Aktie zudem fair bewertet. Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: