Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern wolle fast 1,2 Mrd. USD in die Chipproduktion in Deutschland investieren. Die Apple-Aktie tue sich derweil wirklich schwer, sich von dem Abverkauf der Tech-Werte wieder zu erholen. Der Titel habe momentan wirklich eine Schwäche. Rein fundamental sei das aber schwer nachvollziehbar, denn das große Bild beim iKonzern sei nach wie vor intakt. Rund 15% unter dem Allzeithoch sei die Apple-Aktie nicht so oft zu kriegen. Maydorn glaube, dass es nur eine Frage der Zeit, dass der Titel wieder in Richtung Allzeithoch wieder laufe oder sogar darüber hinaus. Das aktuelle Bewertungsniveau biete daher eine günstige Kaufgelegenheit, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.03.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:101,76 EUR +1,19% (11.03.2021, 21:59)