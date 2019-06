Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple gebe am Montag einen Ausblick auf künftige Software für iPhone, iPad und Mac-Computer. Die Entwicklerkonferenz WWDC beginne im kalifornischen San Jose mit einer Präsentation der Neuerungen durch Apple-Chef Tim Cook und andere Top-Manager. Eröffnen werde Cook die Konferenz in San Jose um 19.00 Uhr MESZ. Laut Medienberichten wolle der Konzern unter anderem seine Computer-Uhr Apple Watch unabhängiger vom iPhone machen und damit weitere Nutzer-Schichten für das Gerät erschließen. Außerdem solle demnach das betagte Multimedia-Programm iTunes auf dem Mac in einzelne Apps für Musik und Podcasts aufgespalten werden.Apple stehe zur WWDC unter Druck. Die iPhone-Verkäufe würden sinken, vor allem wegen des schwachen Markts in China. Das App-Store-Geschäft stehe im Visier einer Wettbewerbs-Beschwerde in der EU und einer Verbraucherklage in den USA. Und manche Entwickler würden sich nicht damit zufrieden geben wollen, dass Apple bestimmte Funktionen wie den NFC-Chip auf dem iPhone oder die Daten zur Gerätenutzung exklusiv nutze.Doch trotz der Herausforderungen könne Apple die Entwickler mit einem schlagenden Argument locken. Es gebe über 1,4 Milliarden Geräte, die mit einem Apple-Betriebssystem laufen würden und mit Apps würden versorgt werden wollen. Dazu komme: Apple-Kunden seien eher bereit, für Apps und Services Geld auszugeben als Nutzer von Android-Smartphones.Die Zuschauer zu überraschen, werde für Apple in diesem Jahr nicht so einfach, denn schon vor Wochen seien viele Neuerungen durchgesickert. So hätten das Blog "9to5Mac" und der Finanzdienst Bloomberg zum Beispiel berichtet, dass mit iOS 13 das iPad zum Zusatz-Display für einen Mac werden könne und auf den iPhones unter anderem die Mail- sowie die Karten-App, der Browser Safari und der Chatdienst iMessage neue Funktionen bekämen. Außerdem solle es demnach einfacher werden, iPad-Apps auf den Mac zu bringen.Apple wolle auch den Fokus auf Gesundheit ausbauen, unter anderem mit einer neuen Funktion zum Registrieren der Hörbelastung, habe Bloomberg geschrieben. Apple schrecke allerdings auch nicht davor zurück, App-Entwicklern mit eingebauten eigenen Funktionen direkte Konkurrenz zu machen. So solle die Watch demnach Erinnerungen für die Einnahme von Medikamenten bekommen. So etwas biete derzeit schon zum Beispiel der deutsche Dienst MyTherapy an.Wichtige ChartmarkenDie Aktie von Apple sei nach der jüngsten Korrektur und dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie charttechnisch angeschlagen. Langsam könnten sich allerdings antizyklische Einstiegschancen ergeben. Derzeit notiere das Papier im Bereich von 175 Dollar und damit einer ersten wichtigen Unterstützung.Im derzeitigen Umfeld ist die Apple-Aktie aber nur etwas für risikobewusste Trader, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2019)Mit Material von dpa-AFX