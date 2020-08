Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

376,25 EUR +0,93% (12.08.2020, 10:22)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

376,35 EUR -0,83% (12.08.2020, 10:08)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

437,50 USD -2,97% (11.08.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie des Smartphone-Giganten Apple kenne seit dem Corona-Tief bisher nur eine Richtung: steil nach oben. Das Papier habe sich seit März mittlerweile mehr als verdoppelt. Diese beeindruckende Rally werde durch bärenstarke fundamentale Verfassung des iPhone-Herstellers untermauert. Die gestrige Nachricht über den Smartphone-Absatz in China im Juli könnte allerdings die euphorischen Apple-Bullen bei ihrem Weg zu neuen Höhen etwas abbremsen.Laut dem Analysten Amit Daryanani von Evercore seien im Juli die Smartphone-Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent zurückgegangen, was dem dritten Rückgang in Folge entsprechen würde.Trotz dieser News, rechne Daryanani damit, dass Apple "moderat den breiten Markt outperformen" werde. Der Experte belasse seine Einstufung für die Aktie daher auf "outperform" mit einem Kursziel von 440 Dollar.Unterdessen habe Apple den Deal mit Martin Scorsese abgeschlossen. Dieser sehe vor, Film und TV-Projekte von Martin Scorsese zu Apple TV+ zu bringen. Den Anfang werde "Killers of the Flower Moon" mit dem Star-Schauspieler Leonardo Di Caprio machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.