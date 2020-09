Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,40 EUR -0,72% (07.09.2020, 16:44)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,04 EUR +3,46% (07.09.2020, 16:29)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

120,96 USD +0,07% (04.09.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auch wenn die Service-Umsätze bei Apple eine immer größere Rolle spielen würden: Den Löwenanteil des Umsatzes erwirtschafte der Tech-Konzern nach wie vor mit Hardware - allen voran mit dem iPhone. Kein Wunder also, dass bereits eifrig spekuliert werde, wann Apple neue Produkte vorstellen werde.Beobachter würden erwarten, dass Apple noch in dieser Woche eine Pressemitteilung bezüglich neuer Produkte veröffentlichen werde - womöglich bereits am morgigen Dienstag (8. September). Über den genauen Inhalt werde allerdings noch spekuliert.Tech-Analyst Jon Prosser erwarte, dass Apple bei dieser Gelegenheit ein neues iPad sowie die neuste Generation der Apple Watch präsentieren könnte. "Bloomberg"-Reporter Mark Gurman glaube dagegen nicht, dass es in dieser Woche bereits neue Hardware zu bestaunen gebe. Er rechne vielmehr damit, dass Apple das kommende iPhone/Apple Watch Event offiziell ankündigen werde.Üblicherweise versende Apple die Einladungen für Veranstaltungen rund zwei Wochen vorher. Da die Präsentation der neuen Geräte aufgrund der Corona-Pandemie jedoch ausschließlich als Online-Event stattfinden werde, wäre auch eine kürzere Vorlaufzeit denkbar.Doch selbst, wenn das iPhone-Event 2020 auch in diesem Jahr noch im September stattfinden könnte: Veröffentlicht werde das ersehnte iPhone 12 wohl frühestens im Oktober. Apple-CFO Luca Maestri habe im Juli bereits angekündigt, dass die neuste Smartphone-Generation diesmal wohl "ein paar Wochen später" kommen werde.Speziell neue iPhone-Releases hätten der Apple-Aktie in der Vergangenheit regelmäßig neue Impulse geliefert - und die könnte der Kurs gerade jetzt gut vertragen: Nach der jüngsten Rekordfahrt sei die Aktie in der Vorwoche um bis zu 20 Prozent eingeknickt. Hauptgrund dafür seien Gewinnmitnahmen gewesen.Für den "Aktionär" bleibt Apple jedoch ein Basisinvestment im Tech-Sektor. Der Rücksetzer vom Allzeithoch ist daher als Kaufchance zu werten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link