Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Seit Jahren gebe es immer wieder Meldungen und Gerüchte, wie das "Apple Car" (Codename: "Titan") wohl aussehen könnte. Genaues wisse man nach wie vor nicht, zumal sich der US-Konzern in striktes Schweigen hülle. Nun berichte Bloomberg von erneuten Personalproblemen. Die Börse konzentriere sich derweil aber auf etwas ganz Anderes.Apple habe in den vergangenen Wochen gleich drei Top-Ingenieure verloren, die beim "Apple Car" eine Schlüsselrolle gespielt hätten, so Bloomberg. Zwei Angestellte seien zu Archer gewechselt, einer zu Joby - beides Start-ups, die sich auf den Bau von Flugtaxis spezialisiert hätten. Apple habe sich zu den Personalien nicht äußern wollen.Laut Medienberichten habe Apple sein selbstfahrendes Auto 2025 auf den Markt bringen wollen. Das könnte allerdings schwierig werden, sollte der Konzern noch mehr Spitzenpersonal verlieren. Denn vor den drei Ingenieuren hätten in diesem Jahr laut Bloomberg mindestens sechs Mitglieder des Managementteams den Konzern verlassen, darunter der Ex-Leiter Doug Field. Die Hoffnungen würden nun auf Kevin Lynch, dem Macher der Apple Watch, ruhen.Aber selbst wenn das "Apple Car" ein Schuss in den Ofen werde: Die Börse liebe Apple. Am Mittwoch sei die Aktie auf den höchsten Stand seit dem IPO geklettert, der Börsenwert nähere sich der magischen 3-Bio.-USD-Marke.Apple sei in dieser unruhigen Marktphase der sichere Hafen, die Alternative zu anderen Aktien, Anleihen und Cash. Auch wenn die Verkäufe kurzzeitig mal unter den Erwartungen bleiben sollten: Mit dem iPhone und dem iPad habe der US-Konzern das wohl lukrativste Abomodell aller Zeiten geschaffen.Das Potenzial von AR (Augmented Reality), VR und MR (Mixed Reality) sei riesig. Die Analysten von BCG und Mordor Intelligence würden den Markt bis 2024 auf 297 Mrd. USD schätzen. 2021 würden es voraussichtlich nur 31 Mrd. USD sein."Der Aktionär" habe Apple 2016 empfohlen, seitdem liege die Aktie mit 550% im Plus. Der Ausbruch auf ein Rekordhoch bedeute ein starkes Kaufsignal, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: