Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,08 EUR +0,09% (26.04.2021, 16:08)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,84 EUR -0,40% (26.04.2021, 15:54)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

133,79 EUR -0,39% (23.04.2021, 15:55)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Montag ein riesiges Investitionsprogramm i.H.v. 430 Mrd. USD angekündigt. Das Ziel: Über die Grenzen von San Francisco hinaus, Talente in den Bereichen 5G, Künstliche Intelligenz und Chip-Design anzulocken. "In diesem Moment der Erholung und des Wiederaufbaus verdoppelt Apple sein Engagement für Innovation und Produktion in den USA mit einer epochalen Investition, die Gemeinden in allen 50 Bundesstaaten erreicht", so Konzernchef Tim Cook laut Pressemitteilung. "Wir schaffen Arbeitsplätze in hochmodernen Bereichen - von 5G über Silizium-Engineering bis hin zu künstlicher Intelligenz."Dank der Milliardeninvestitionen über die kommenden fünf Jahre sollten 20.000 neue Jobs entstehen. 1 Mrd. USD fließe dabei in den Aufbau eines neuen Apple-Campus in North Carolina.Es sei schlichtweg eine gigantische Summe, die Apple investieren wolle. Der iPhone-Konzern könne dies aber leicht schultern. Aktuell belaufe sich der Cash-Berg auf rund 200 Mrd. USD und es bleibe unglaublich günstig an weitere Milliarden zu kommen. So habe sich Apple Anfang Februar die niedrigen Zinsen zu Nutze gemacht und Anleihen im Wert von 14 Mrd. USD platziert, die aufgrund der hervorragenden Bonität nur leicht höhere Zinsen aufweisen würden als US-Staatsanleihen.Apple halte operativ das Tempo inmitten der Corona-Krise hoch und auch die Aktie habe in den vergangenen Wochen wieder zulegen können. Spannend werde für Anleger die Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwochabend. Dann stelle sich heraus, ob die Apple-Aktie über die Hochs bei 138 USD ausbrechen könne. Dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link