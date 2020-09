Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,52 EUR -0,65% (03.09.2020, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,60 EUR +1,24% (03.09.2020, 10:41)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,40 USD -2,07% (02.09.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Streit zwischen Apple und dem Spieleentwickler Epic Games nehme neue Ausmaße an. Auch das deutsche Bundeskartellamt verfolge nun die Auseinandersetzung zwischen beiden Technologie-Giganten, bei der die Zahlungsbedingungen von Apples App Store in der Kritik stünden.Es gehe um viel Geld: Die Apple-Richtlinien würden vorsehen, dass App-Entwickler 30 Prozent Provisionsabgaben entrichten müssten, die über den App Store eingenommen würden. Das gelte auch für In-App-Käufe, also Käufe die innerhalb der App stattfinden würden.Dagegen habe sich Epic Games gewehrt und kurzerhand eine eigene Bezahl-Option in ihrem Spiele-Klassiker "Fortnite" eingesetzt, was wiederum gegen Apples Richtlinien verstoße und den Rauswurf des Entwickler-Kontos zur Folge gehabt habe. Es sei eine gerichtliche Auseinandersetzung gefolgt, in der Apple in erster Instanz für ihr Vorgehen das Recht zugesprochen bekommen habe. Ein vorzeitiges Ende sei jedoch damit noch nicht in Sicht.Die Auseinandersetzung habe mittlerweile weitere Akteure auf den Plan gerufen, sich mit der Situation näher zu beschäftigen. Der Konflikt solle nun auch das Interesse von Andreas Mundt, Präsident des deutschen Bundeskartellamts, geweckt haben. "Reuters" gegenüber habe er gesagt, dass der App Store und der Play Store von Google, einen "interessanten Lebensraum darstellen, weil sie weltweit die einzigen beiden sind". Daher möchte die Behörde das ganze Ökosystem untersuchen. "Wir stehen am Anfang, aber wir schauen uns das sehr genau an", so Mundt.Investierte Anleger lassen daher die Gewinne laufen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Das Geschehen sollte aber weiterverfolgt werden. (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.