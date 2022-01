Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Q1-Zahlen des US-Konzerns hätten Anlegern reichlich Grund zur Freude gegeben - nicht nur wegen eines satten Kursplus bei der Apple-Aktie, sondern auch wegen der Rekordentwicklung des iPhone-Konzerns. Insbesondere die Aussagen von Tim Cook und Luca Maestri im Earnings-Call würden die hervorragende Entwicklung aufzeigen.Während Apple bei den High-End-Chips wie z.B. dem A15-Prozessor die Lieferschwierigkeiten überwunden zu haben scheine, bleibe bei den sogenannten "Legacy Node Chips" ein Engpass bestehen. Chips, die ältere Fertigungsprozesse nutzen und z.B. für den Betrieb des Bildschirms oder den Mobilfunk eingesetzt würden, würden laut dem Management von den Engpässen betroffen bleiben.Laut Cook sei hier allerdings eine Verbesserung der Liefersituation im laufenden März-Quartal zu beobachten. Die Frage, ob sich nach der Verkaufswelle bei den iPhones nun die Verfügbarkeit der iPads wieder erhöhe, da beide Produkte teils die gleichen Legacy-Chips nutzen würden, sei nicht beantwortet worden. Es sei aber davon auszugehen.Auch die Frage nach der Margenentwicklung im Services-Bereich oder zum Produkt-Mix sei Apple-typisch nicht beantwortet worden. Allerdings habe Cook darauf verwiesen, dass man in den Top 5 der USA, den Top 4 in China, den Top 3 der UK und den Top 4 in Deutschland mit iPhone-Modellen vertreten gewesen sei. Zudem gebe es laut dem Apple-CEO externe Daten, die darauf hinweisen würden, dass man Marktanteile hinzugewonnen habe.Etwas detailliertere Einblicke habe das Apple-Management bezüglich der Macs geliefert. Hier sei im abgelaufenen Quartal ein Rekordumsatz von 10,9 Mrd. USD erzielt worden, was einem Anstieg von rund 25% entspreche. Neue Umsatzrekorde seien dabei laut Cook in allen wichtigen Geographien aufgestellt worden - Amerika, Europa und China. Das Apple-Management sehe diesen Erfolg klar der Einführung des M1-Chips und neuen Produkt-Upgrades wie dem Macbook Pro im abgelaufenen Quartal geschuldet. Besonders stark auch: 6 von 10 Verkäufen würden dabei an Mac-Neukunden gehen.Auf die Frage, wo Apple die nächsten phänomenalen Chancen wittere und wo die 23 Mrd. USD für Forschung und Entwicklung im vergangenen Jahr investiert worden seien, habe sich das Apple-Management hingegen gewohnt bedeckt gehalten. Im Vergleich zu anderen kündige man Neuentwicklungen erst an, wenn die abgeschlossen seien oder kurz vor ihrem Abschluss stünden, so Cook. Man sei mit dieser Strategie bisher gut gefahren.Wie die grobe F&E-Strategie aussehe, werde dagegen vom Apple-CEO klar kommuniziert: "Bei unseren Investitionsentscheidungen schauen wir uns immer die Bereiche an, die in der Mitte zwischen Hardware, Software und Services liegen." Details zum Apple-Car oder einem AR-Headset - Fehlanzeige. Aber beide Entwicklungen würden zu dieser Strategie passen, denn sie wären eine sinnvolle Erweiterung des bisher bestehenden App-Subscription-Ökosystems.Abschließend sei Cooks Antwort auf die Frage nach künftigen Möglichkeiten im Payment-Bereich spannend gewesen. Der Apple-CEO habe mit "lassen wir einmal die Dinge auf unserer Road-Map weg ( )" begonnen, habe dann über das atemberaubende Wachstum von Apple Pay gesprochen und mit "was auch immer wir hier künftig tun, dürfte eine große Zukunft haben" geendet.Diese Sätze schienen auch Mark Gurman von Bloomberg stutzig gemacht zu haben. Wenige Stunden nach dem Earnings-Call sei sein Artikel erschienen, der von Apples Plänen berichte, einen PoS-Service für das iPhone zu entwickeln, mit dem direkt durch Auflage der Kreditkarte aus iPhone Zahlungen empfangen könnten ohne zusätzliche Hardware. Die nächste große Wachstumschance für den Tech-Giganten.Rekorde über das gesamte Ökosystem - ausgenommen dem nach den Lockdowns schwächeren Streaming-Geschäft - würden auch im Q1 die unglaubliche operative Stärke von Apple aufzeigen. Die Aktie bleibe ein aussichtsreiches Basisinvestment in jedem Depot, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2022)