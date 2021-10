Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Streit um Apples hauseigenes Bezahlsystem bekomme der Konzern Zuspruch von einem Analysten. Demnach sei es wahrscheinlich, dass die ursprünglich angesetzte Frist ausgesetzt werde. In jedem Fall dürfte der Rechtstreit die Gerichte noch einige Jahre beschäftigen - und Apple solange Milliarden-Umsätze bescheren.Apple habe gegen das Anfang September gefällte Urteil Einspruch eingelegt und gefordert, dass die Frist für einen Hinweis auf Bezahlmethoden außerhalb des App Stores ausgesetzt werde.Der Height Capital Markets-Analyst Chase White gehe davon aus, dass die Richterin dieser Aussetzung zustimmen werde. Falls nicht, hätte der Konzern außerdem die Möglichkeit gegen die Entscheidung beim Neunten Bundesberufungsgericht vorzugehen.Sollte Apple auch dort scheitern, bleibe noch der Weg an den Obersten Gerichtshof. Dieser Schritt würde laut White eine Änderung im App Store für Jahre nach hinten verschieben. Doch selbst bei einer sofortigen Aussetzung sei bis Ende 2022 nicht damit zu rechnen, dass der Konzern auf alternative Bezahlmethoden hinweisen müsse - und damit Teile seiner Milliarden-Umsätze aus dem App Store verlieren könnte."Der Aktionär" bleibt dennoch überzeugt von den Chancen, die der Konzern bietet. Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 12.10.2021)