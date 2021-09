(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games über die Regeln im App Store habe Richterin Yvonne Gonzalez Rogers vor gut zwei Wochen ein erstes Urteil gesprochen, doch der Spiele-Entwickler habe umgehend Berufung eingelegt. Das habe nun auch Auswirkungen auf dessen Blockbuster "Fortnite".Apple wolle das populäre Online-Spiel erst dann wieder in seinen App Store lassen, wenn der Rechtsstreit mit der Entwicklerfirma Epic Games komplett abgeschlossen sei. Der iPhone-Konzern habe eine Bitte um die Wiederaufnahme abgelehnt, wie aus einem vom Epic-Chef Tim Sweeney veröffentlichten Brief hervorgehe. Apple habe darin unter anderem auf das vorherige "doppelzüngige" Verhalten von Epic verwiesen.In dem seit über einem Jahr andauernden Streit zwischen Apple und Epic habe es vor zehn Tagen das erste Urteil gegeben. Eine Richterin in Kalifornien habe unter anderem entschieden, dass Apple im Recht gewesen sei, Epic und "Fortnite" aus dem App Store zu verbannen.Epic habe das Recht durchsetzen wollen, einen eigenen App Store auf dem iPhone zu betreiben und digitale Inhalte an "Fortnite"-Spieler an Apple vorbei verkaufen zu können. Nachdem Apple auf seinen Regeln beharrt habe, habe Epic zu einem Trick gegriffen. Die Spielefirma habe heimlich Softwarecode in die App eingebaut, dank dem Nutzer "Fortnite"-Artikel direkt bei Epic hätten kaufen können, ohne dass Provisionen an Apple fällig geworden seien. Nachdem die Funktion aktiviert worden sei, habe Apple "Fortnite" aus dem App Store geworfen. Epic habe dagegen geklagt.Die Richterin habe in ihrem Urteil weder die Apple-Provision von 15 bis 30 Prozent bei Verkäufen digitaler Güter angetastet, noch, dass der hauseigene App Store die einzige Plattform zum App-Download auf dem iPhone sei. Sie habe aber beschlossen, dass Apple Entwicklern künftig nicht mehr verbieten dürfe, Nutzer auf Möglichkeiten zum günstigeren Kauf der Artikel außerhalb des App Stores hinzuweisen. Epic sei in Berufung gegen das Urteil gegangen.Die Apple-Anwälte hätten in dem Brief an Epic allerdings auch darauf verwiesen, dass Sweeney nach dem Urteil behauptet habe, man werde das eigene Kaufsystem nicht aufgeben, um wieder in den App Store zu kommen. Apple werde weitere Rückkehr-Gesuche erst prüfen, wenn das Urteil der Richterin endgültig sei und nicht mehr angefochten werden könne. Dieser Prozess könne auch fünf Jahre dauern, habe Sweeney kritisiert. Von Apple habe es zunächst keinen weiteren Kommentar gegeben.Der harte juristische Schlagabtausch zwischen den Epic und Apple dürfte sich noch länger hinziehen, doch bislang sehe es gut aus für Apple. Halte das bisherige Urteil der Berufung Stand, würden Analysten Gene Munster von Loup Ventures nur mit marginalen Auswirkungen auf das operative Geschäft des Tech-Giganten rechnen.An der Börse sei der Rechtsstreit ohnehin schon Schnee von gestern: Im freundlichen Gesamtmarkt sei die Apple-Aktie am Mittwoch fast zwei Prozent höher aus dem US-Handel gegangen.Investierte Anleger und Neueinsteiger setzen auf eine weitere Erholung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2021)