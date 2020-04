Börsenplätze Apple-Aktie:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple werde heute nach der Schließung der US-Börsen seine Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorlegen. Als eines der ersten Tech-Konzerne habe Apple im Februar gewarnt, dass es seine Umsatzprognose von 63 bis 67 Mrd. USD aufgrund der Pandemie-Folgen verfehlen werde. Auf eine neue Prognose habe der US-Konzern damals verzichtet. Nur wenige Wochen danach habe der iPhone-Hersteller seine Geschäfte weltweit schließen müssen. Später habe Apple bekanntgegeben, die Produktion von neuen iPhone-Modellen um Monate zu verschieben.Zuletzt habe es allerdings auch erfreuliche Nachrichten gegeben. So habe der JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee in einer Studie auf die Daten der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) verwiesen, wonach sich die iPhone-Absatzmengen in China im vergangenen Monat stark erholt hätten.Für Zuversicht habe auch die Einführung des neuen iPhone SE gesorgt. Es sei handlicher und günstiger, aber ähnlich leistungsstark wie die Top-Modelle. Das neue iPhone SE solle bereits ab 479 Euro zu haben sein. Daneben sollten auch die neuen iPad-, MacBook- und Apple Watch-Modelle schon sehr bald auf den Markt kommen.Seit ihrem März-Tief habe die Apple-Aktie bereits rund 27% zulegen können. "Der Aktionär" sei für die Zukunft des US-Konzerns aufgrund seiner fundamentalen Stärke, hoher Cashreserven und des dynamisch wachsenden Service-Geschäfts sehr optimistisch. Trotzdem erwarte das Anlegermagazin eine Pandemie-bedingte Abschwächung beim Umsatz und Gewinn in den kommenden zwei bis drei Quartalen. Investierte Anleger könnten dabei bleiben und ihre Gewinne laufen lassen. Anleger an der Seitenlinie sollten vor dem Neueinstieg die Q1-Zahlen des Smartphone-Giganten abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link