Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Montag habe vor einem Gericht in Kalifornien der Prozess zwischen Apple und "Fortnite"-Entwickler Epic Games begonnen. Im Kern gehe es dabei um den Zugang von externen Entwicklern zum App Store von Apple. Für beide Unternehmen stehe viel auf dem Spiel - entsprechend hart werde von Beginn an gekämpft.Der Streit zwischen den beiden Unternehmen sei im August 2020 entbrannt: Epic habe sich nicht mehr an die seit mehr als einem Jahrzehnt geltende Vorgabe gehalten, dass virtuelle Artikel in seinem populären Spiel "Fortnite" auf iPhones nur über das System der In-App-Käufe von Apple angeboten werden könnten. Dabei behalte Apple 30% des Kaufpreises ein.Epic-Anwältin Katherine Forrest habe Apple deswegen mit einem Autobauer verglichen, der jedes Mal 30% vom Preis beim Auftanken haben wolle. Applehabe entgegnet, es seien in der Branche übliche Konditionen und die Investitionen in den Aufbau der Plattform würden die Abgabe rechtfertigen. Außerdem könnten "Fortnite"-Spieler digitale Inhalte oder die Spiel-Währung "V-Bucks" auch anderswo kaufen und auf dem iPhone nutzen - ohne dass dabei etwas an Apple abfallen würde.Epic werfe Apple in seiner Klage unfairen Wettbewerb vor - mit der Begründung, dass Apple ein Monopol beim App-Vertrieb auf dem iPhone habe. Apple entgegne, dass man das iPhone nicht als eigenständigen Markt abgrenzen könne, sondern das Spielegeschäft auf verschiedenen Plattformen betrachten müsse. Bereits im Vorfeld habe der Tech-Riese das aktuelle System verteidigt, bei dem Anwendungen nur über den App Store des US-Konzerns geladen werden könnten. Das sei u.a. notwendig, um die Nutzer vor Betrug und Software-Fehlern zu schützen.Wessen Argumentation Richterin Yvonne Gonzalez Rogers in dieser Frage folge, könnte ein entscheidender Faktor für den Ausgang des Verfahrens werden. Zugleich sei davon auszugehen, dass die unterlegene Partei in Berufung gehe.Zum Prozessauftakt habe Epic-Anwältin Forrest Apple vorgeworfen, der Konzern habe ein geschlossenes System rund um das iPhone aufgebaut, um Nutzer vom Wechsel auf Android-Telefone abzuhalten. Apple-Anwältin Karen Dunn habe gekontert, Epic verlange, dass der iPhone-Konzern unsichere und ungeprüfte Apps auf die Plattform lasse. Sie habe ebenfalls zu einem bildhaften Vergleich gegriffen: Bei der Frage nach der Markteingrenzung verhalte sich Epic wie ein Weinproduzent, der eine Wettbewerbsklage anstrenge, aber dabei den Weinhandel ausklammere.Das Verfahren weise Parallelen zu den Ermittlungen der EU-Kommission auf, die Apple vergangene Woche unfairen Wettbewerb im App Store vorgeworfen habe. Apple benachteilige andere Anbieter von Musikstreaming-Apps, habe Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erklärt. Die Brüsseler Behörde sehe u.a. ein Problem in der Regel, dass die Verkäufe von Abos in den Apps über Apples Bezahlplattform abgewickelt werden müssten. Dabei behalte der US-Konzern 30 oder 15% der Einnahmen ein. Spotify finde es unfair, dass für Apple als Plattform-Betreiber bei seinem eigenen Musikdienst wegen dieser Abgabe beim gleichen Abo-Preis mehr Geld übrig bleibe.Auch im Brüsseler Fall habe Apple argumentiert, dass Nutzer die Abos ohne die Abgabe auf Spotifys Website erwerben und auf dem iPhone nutzen könnten. Die EU-Kommission betrachte - genauso wie Epic - das iPhone als eigenständigen Markt für den App-Vertrieb.Der Ausgang des Prozesses sei noch völlig offen, könnte das App-Geschäft von Apple jedoch grundlegend verändern - schließlich sei das Service-Geschäft ein wichtiges und stark wachsendes Standbein des Tech-Konzerns. Die Anleger würden bislang aber gelassen bleiben: Am Tag des Prozessbeginns habe die Apple-Aktie rund 1% zugelegt. Für langfristig orientierte Anleger bleibe sie ohnehin ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)