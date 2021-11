Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, wiederholt seine "Halten"-Empfehlung für die Apple-Aktie und erhöht sein Kursziel gleichzeitig von USD 148 auf USD 153. (Analyse vom 17.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,70 EUR +1,68% (17.11.2021, 17:08)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,74 EUR +1,05% (17.11.2021, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,4399 USD +0,95% (17.11.2021, 16:55)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Wachstum bei den Service-Erlösen (+25,6% auf USD 18,28 Mrd.; Konsens: USD 17,70 Mrd.) sei weiterhin breit gefächert über alle Angebote und Regionen hinweg, da das Apple-Ökosystem die Leistungsfähigkeit der Plattform unter Beweis stelle. Das Unternehmen habe neue Rekorde bei Cloud-Diensten, Musik, Video, Werbung und Zahlungsdiensten verzeichnet.Apple habe das Gesamtjahr 2020/21 mit einer Bruttomarge von 41,8% abgeschlossen, ein Wert, den man in den letzten fünf Jahren nicht mehr gesehen habe. Das Unternehmen habe dies dank der Hebelwirkung der Einnahmen, eines guten Produktmix und niedrigerer Komponentenkosten erreicht. Die Margen würden zwar von Quartal zu Quartal Schwankungen unterworfen sein, aber da Apple den Umsatz und insbesondere den Dienstleistungsumsatz wohl weiterhin schneller als den Produktumsatz steigern können werde, sollten die Margen weiter eine steigende Tendenz aufweisen.Das Wachstum seiner installierten Basis habe sich zuletzt beschleunigt und habe in jeder wichtigen Produktkategorie und Geografie ein neues Allzeithoch erreicht. Apple halte nun bei mehr als 745 Mio. bezahlten Abonnements über alle Dienste auf seiner Plattform. Das seien um über 160 Mio. mehr als im letzten Jahr und fast 5x so viele bezahlte Subskriptionen wie noch vor weniger als fünf Jahren.In China habe Apple seinen Quartalsumsatz über alle Produktkategorien hinweg um starke 83,3% auf USD 14,56 Mrd. erhöhen können, wobei hier die iPhone-Absätze wohl einen entscheidenden Einfluss gehabt hätten.Aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik: Apple habe im abgelaufenen Quartal insgesamt USD 24 Mrd. in Form von Aktienrückkäufen (USD 20,4 Mrd.) und Dividenden (USD 3,6 Mrd.) an seine Aktionäre zurückgeführt.Im Großen und Ganzen sehe sich Apple bereits heute als CO2-neutral. Im letzten Quartal seien weitere Schritte unternommen worden, um dem Ziel der CO2-Neutralität über deren gesamte Lieferkette und den Lebenszyklus seiner Geräte bis 2030 zu erreichen. Das iPad und iPad mini hätten jetzt ein Gehäuse aus 100% recyceltem Aluminium. Die Antenne des iPhone 13 bestehe aus recycelten Plastikwasserflaschen, was in der Branche ein Novum sei. Und die Verpackung des iPhone 13 sei so umgestaltet worden, dass die äußere Plastikhülle wegfalle, wodurch 600 Tonnen Plastik hätten eingespart werden können. Bis 2025 wolle man ganz auf Plastik bei Verpackungen verzichten. Bei der Apple Watch Series 7 würden 99% der verwendeten Seltenen Erden recycelt. Apple habe zudem die Zahl seiner Zulieferer, die sich verpflichtet haben, bis 2030 klimaneutral zu werden, zuletzt mehr als verdoppeln können.Das Segment "Wearables, Home und Accessoires" (AirPod, HomePod, Apple TV, Apple Watch, Beats Products, iPod touch, Airtags) habe sich mit einem Wachstum von 11,5% im Jahresvergleich auf USD 8,79 Mrd. eher bescheiden entwickelt und zudem auch die Markterwartungen von USD 9,40 Mrd. verfehlt.Das Unternehmen erwarte für das laufende Q1 2021/22 eine Bruttomarge zwischen 41,5% und 42,5%. Alle Produktkategorien mit Ausnahme des iPad sollten im Jahresvergleich ein Wachstum aufweisen. Die iPads hätten im abgelaufenen Quartal mit +21,4% ein starkes Wachstum gezeigt, allerdings scheine es hier in Folge von Lieferengpässen bei bestimmten Komponenten zu größeren Beeinträchtigungen zu kommen.Die iPhone-Umsätze hätten gegenüber dem Vorjahresquartal zwar um dynamische 47,0% auf USD 38,87 Mrd. zulegen können, damit habe man allerdings den Konsens von USD 41,3 Mrd. doch recht deutlich verfehlt. Apple habe im Berichtsquartal unter massiven Lieferengpässen bei bestimmten Komponenten gelitten, da die Kundennachfrage gleichzeitig auch sehr stark gewesen sei und daher nicht zur Gänze habe befriedigt werden können. Die iPhone 12-Familie habe sich weiterhin sehr gut entwickelt, auch die Kundenresonanz auf die Einführung der iPhone 13-Familie sei laut Apple höchst erfreulich verlaufen.In allen geografischen Segmenten hätten zweistellige Zuwächse verzeichnet und für ein September-Quartal sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern neue Rekorde aufgestellt werden können. Die jüngste Umfrage von 451 Research unter US-Konsumenten habe eine iPhone-Kundenzufriedenheit von 98% ergeben. Die Mac-Sparte sei ebenfalls von Engpässen in der Zuliefererkette negativ betroffen gewesen, auch hier habe man mit Erlösen in der Höhe von USD 9,18 Mrd. (+1,6% vs. Vorjahr) unter den Markterwartungen gelegen.Im Berichtsquartal habe Apple laut Management Umsatzeinbußen in Höhe von USD 6 Mrd. verzeichnet, weil es nicht möglich gewesen sei, notwendige Komponenten in ausreichender Quantität zu erhalten sowie wegen anderer Probleme in der Lieferkette. Für das wichtige Weihnachtsquartal gehe das Unternehmen sogar von einem noch größeren Erlösausfall aus.Das September-Quartal habe ganz im Zeichen von Lieferengpässen und der Knappheit von wichtigen Komponenten gestanden. Im Gegensatz zu vielen anderen Technologie-Unternehmen sei Apple somit von seiner Just-in-time Produktionsphilosophie und der Konzentration auf ganz wenige Zulieferer ungleich härter getroffen worden. Habe das Unternehmen in den letzten Quartalen die Erwartungen noch reihenweise und teilweise spektakulär übertreffen können, so sei diese Serie im abgelaufenen Quartal abrupt gerissen. Die Bewertung der Aktie sei nach wie vor als ziemlich ambitioniert zu bezeichnen, wenngleich sich die Bewertungsprämie im Vergleich zum Zeitpunkt der Publikation der letzten Apple-Aktieninfo (12.08.2021) etwas reduziert habe. Auch der Umstand, dass sich die Profitabilität in den nächsten Jahren in Folge eines steigenden Anteils der Serviceerlöse am Gesamtumsatz weiter verbessern sollte, müsste hier einen gewissen Schutz nach unten für die Aktie bieten können.