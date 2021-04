Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Dienstagabend zum ersten Mal in diesem Jahr neue Produkte vorgestellt - darunter neue Modelle des iMac und des iPad Pro. Eigentlicher Star des Abends sei jedoch der selbst entwickelte M1-Prozessor gewesen, der in den Hardware-Neuheiten stecken werde. Damit zeige Apple der Konkurrenz und dem bisherigen Chip-Partner Intel, was technisch möglich sei.Weitere Ankündigungen seien eine neue Version des Apple TV mit besserer Bildqualität und einer neuen Fernbedienung gewesen. Bei einer neuen Funktion des Apple TV habe der Konzern auch exemplarisch das Zusammenspiel seiner verschiedenen Geräte demonstriert. Bei Podcasts führe Apple zusätzlich ein Abo-Modell ein. Autoren könnten einzelne Episoden nur für zahlende Nutzer zugänglich machen. Abo-Kunden könnten Podcasts auch ohne Werbung hören. Apple habe in den vergangenen Jahren das Geschäft mit Abo-Diensten stark ausgebaut. Das wichtigste Produkt des Konzerns bleibe weiterhin das iPhone, das mehr als die Hälfte der Erlöse einbringe.Die Produktpräsentation habe der Apple-Aktie am Dienstag zunächst keine Impulse liefern können. Im durchwachsenen Gesamtmarkt sei sie rund 1,3% schwächer aus dem Handel gegangen. Bereits am nächsten Mittwoch (28. April) könnten aber die Q2-Zahlen für frische Impulse sorgen. Angesichts der mittel- und langfristigen Aussichten bleibe die Apple-Aktie ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlagermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link