Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,94 EUR +0,35% (27.08.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,58 EUR -0,33% (27.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,60 USD +0,72% (27.08.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Vorbereitungen für den Marktstart des neuen iPhone 13 würden hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren laufen, doch aus dem genauen Termin für die offizielle Präsentation der neusten Smartphone-Generation mache der US-Konzern bislang noch ein Geheimnis. Der Tech-Analyst und Apple-Leaker Jon Prosser glaube jedoch zu wissen, wann es soweit sei.Am Donnerstag habe der Experte bei Twitter einen Artikel seines News-Portals frontpagetech.com geteilt, in dem ein konkreter Zeitplan für den Launch der iPhone-13-Serie zu finden sei. Demnach werde Apple am 7. September die Einladungen für die Keynote zur Präsentation der neuen Smartphones verschicken. Diese solle dann exakt eine Woche später, am 14. September, stattfinden. Drei Tage später, am Freitag, dem 17. September, starte dann die Vorbestell-Frist und am 24. September dürften die ersten Kunden dann bereits ihr brandneues iPhone 13 in den Händen halten.Der Artikel berufe sich u.a. auf ein vermeintliches Leck der chinesischen E-Commerce-Plattform IT Home, die ebenfalls den 17. September als Termin für den Vorverkaufsstart nennt. Zwar wisse das Branchenportal MacRumors darauf hin, dass sich einige von IT Home genannten Daten in der Vergangenheit als falsch erwiesen hätten. Im aktuellen Fall hätten allerdings auch eigene Quellen aus dem Apple-Umfeld hätten die Termine bestätigt, schreibe frontpagetech.com.Damit würden sich die Hinweise auf eine Präsentation der neuen Geräte am 14. September sowie einen Vorverkaufsstart am darauffolgenden Freitag verdichten. Sicher sei all das freilich erst, wenn Apple selbst einen offiziellen Termin nenne.Dass der Produktlaunch im Vorfeld so hohe Wellen schlage, sei ein weiteres Zeichen dafür, wie wichtig das iPhone für Apple sei und wie hoch die Spannung im Vorfeld sei. Auch für die Apple-Aktie könnte das neue Impulse bedeuten. Die Kaufempfehlung des "Aktionärs" gelte daher weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link