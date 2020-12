Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,00 EUR -0,37% (30.11.2020, 11:24)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,04 EUR -0,88% (30.11.2020, 11:09)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

116,59 USD +0,48% (27.11.2020, 19:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der diesjährige Black Friday dürften den Einzelhändler in den USA neue Umsatzrekorde beschert haben. Nach Daten von Adobe Analytics hätten die US-Konsumenten mit rund 9 Mrd. USD fast 22% mehr ausgegeben als im Vorjahr - den Großteil davon beim Online-Shopping. Zu den meistgesuchten Artikeln hätten auch einige Apple-Produkte gehört.Laut Adobe Analytics seien Apple Watches und Apple AirPods unter den Top-Sellern des diesjährigen Black Friday gewesen. Auch die Nachfrage nach Smartphones sei dieses Jahr hoch gewesen – und in diesem Segment gehe Apple bekanntlich mit vier brandneuen iPhone-12-Modellen in den Jahresendspurt.Apple selbst habe anlässlich des Black-Friday-Wochenendes eine viertägige Rabattaktion für ausgewählte Produkte angekündigt. Zudem dürften viele Schnäppchenjäger auch bei entsprechenden Aktionen von Drittanbietern zugeschlagen haben.Nach dem erfolgreichen Black Friday würden die Marktforscher auch am heutigen Cyber Monday neue Absatzrekorde erwarten. Das Mega-Shopping-Wochenende sei zudem traditionell der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link