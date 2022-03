Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,60 EUR -1,88% (11.03.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,96 EUR -0,22% (11.03.2022, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,73 USD -2,39% (11.03.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach Einschätzung der Analysten von Barclays könne der US-Konzern im laufenden Quartal wohl mehr iPhones verkaufen als bislang gedacht. Das Kursziel für die Apple-Aktie sei dementsprechend von 169 auf 170 USD leicht angepasst worden. Damit signalisiere er vom aktuellen Kursniveau aus gute 8% Aufwärtspotenzial, was zu seinem bestätigten "equal-weight"-Rating passe. Der Barclays-Analyst Tim Long sei damit aber deutlich weniger optimistisch als die meisten seiner Kollegen.Nach Daten von Bloomberg würden derzeit nämlich 38 Analysten zum Kauf der Apple-Aktie raten. Dem stünden neun Halte- und eine Verkaufsempfehlung entgegen. Gemessen am 12-Monats-Konsensziel von 191,25 USD würden ihr die befragten Experten im Schnitt rund 22% Luft nach sowie neue Höchststände zutrauen.Im durchwachsenen und von Kriegsangst geprägten Marktumfeld hätten die positiven operativen Aussichten zunächst jedoch keine Impulse geliefert. Alleine am Freitag habe die Apple-Aktie rund 2,4% verloren. Kurzfristig drohe nun sogar ein Test der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 153,62 USD verlaufe.Anleger sollten sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich statt kurzfristigen Schwankungen auf die starken Langfrist-Perspektive des Konzerns besinnen. Vor diesem Hintergrund bleibe die Apple-Aktie ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.