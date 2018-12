Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem einige Zulieferer für das laufende Quartal eine Gewinnwarnung hätten abgeben müssen und Sorgen über den iPhone-Absatz aufgekommen seien, sei die Unsicherheit bei Apple-Aktionären groß. In wenigen Tagen komme zumindest ein Stück weit Gewissheit zurück, wie es bei Apple wirklich laufe. Die Signale aus dem Markt seien nicht alle negativ.Vor wenigen Monaten hätten dieselben Analysten, die jetzt auf die Bremse treten würden, noch von einem Superzyklus beim iPhone fabuliert. Aus gutem Grund. Die installierte Gerätebasis sei zu einem großen Teil relativ alt, was einen größeren Upgradezyklus nahelege. Nur wenige Wochen später hätten die Apple-Analysten ihre Superzyklus-Prognosen gekappt, weil das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass man keine Stückzahlen mehr veröffentlichen möchte und weil einige Zulieferer mit einer Gewinnwarnung für Q4 geschockt hätten.Was jedoch vielfach nicht berücksichtigt werde: Es hätten längst nicht alle Zulieferer ihre Erwartungen gesenkt. Bisher nicht beachtet worden seien etwa Aussagen von Dialog Semiconductor, die bekanntlich eine enge Geschäftsbeziehung zu Apple unterhalten würden, dass man keine Nachfrageänderung bei Apple sehe. Ebenfalls ein positiver Aspekt seien die Umsätze im AppStore. Zwar lägen aktuelle Zahlen nur vom jüngsten Black Friday vor, die würden aber eine klare Tendenz zeigen, wie eine Analyse von SensorTower zeige: Weltweit sollten Umsätze von 169,3 Mio. USD an nur einem Tag generiert worden sein, in den USA allein 52 Mio., der Rest in anderen Erdteilen. Das sei ein Plus von 18,4% im Vergleich zum Vorjahr. In den USA seien sogar 31,6% mehr USD im App Store umgesetzt worden als noch am Black Friday 2017. Steigende AppStore-Umsätze würden als Indikation dafür gelten, dass mehr Geräte neu aktiviert worden seien, was dafür sprechen würde, dass die Absatzentwicklung eben nicht so schwach wie gedacht sei.Festzuhalten sei, dass die Guidance von Apple Anfang November für Q4 etwas konservativer als von Analysten erwartet ausgefallen sei. Mehr aber auch nicht. Der Rest sei vom Markt interpretiert worden beziehungsweise der Markt wette gegen das Management. Eine neue zählbare Indikation dafür, ob das eine gute Idee sei oder nicht, erhalte man am Nikolaustag. Dann werde Broadcom, einer von Apples wichtigsten Zulieferern, die Q4-Zahlen vorlegen. Jedoch erst nach Börsenschluss am 6. Dezember. Dann folge der Conference Call, der im Hinblick auf die Nachfrage bei Apple neue Erkenntnisse liefern sollte.Erst wenn diese gebrochen werden, ist die Apple-Aktie technisch endgültig sauber, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2018)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.