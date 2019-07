Der Autor, Nicola Hahn, hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (17.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Podcasts würden immer beliebter. Zwischen 2016 und 2018 sei der Anteil der Podcast-Hörer in Deutschland von 14 auf 22 Prozent gestiegen. Marktführer sei mit großem Abstand Apple. Laut einem Bloomberg-Bericht plane Apple nun die Produktion exklusiver Podcasts. Was würden die Pläne für die Apple-Aktie bedeuten und könne Konkurrent Spotify hier mithalten?Nutzer könnten durch die Podcast-App von Apple auf tausende Podcasts weltweit zugreifen. Der Marktanteil von Apple sei mit rund 61 Prozent gigantisch. Bloomberg habe heute unter Berufung auf verschiedene Insider berichtet, dass Apple bereits Kontakt zu Medienvertretern aufgenommen habe, um in Zukunft exklusive Inhalte anzubieten. Einzelheiten seien jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.Der Marktanteil von Apple spreche eine klare Sprache. Allerdings habe Spotify in den letzten beiden Jahren ein beachtliches Wachstum an den Tag gelegt. Zwischen 2017 und 2018 hätten die Schweden ihren Marktanteil fast verdoppeln können.Dave Zohrob von Chartable, einem Podcast-Analyse-Unternehmens habe gegenüber CNBC gesagt: "Spotify hat schwer investiert und ist sehr schnell zur Nummer Zwei geworden. Podcast-Hörer auf Spotify verbringen mehr Zeit auf der App - das heißt, die Bindung an Spotify ist sehr stark."Genauere Angaben zu Apples neuen Podcast-Plänen seien noch nicht bekannt gegeben worden. Allerdings sei der iPhone-Hersteller hier bestens positioniert, um das Potenzial des Marktes für sich auszunutzen.Spotify scheine auf den ersten Blick abgeschlagen, habe aber die letzten Jahre deutlich Boden gutgemacht. Am Ende dürfte der Markt jedoch groß genug für beide Akteure sein, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.