Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe am Freitag mit einem Plus von 4,1 Prozent seinen Platz als wertvollstes Unternehmen der Welt zurückerobert. Vor dem Beginn der neuen US-Handelswoche scheine der Tech-Gigant diese Position auch zu verteidigen. Ob das auch in Zukunft gelinge, hänge jedoch von einer entscheidenden Frage ab.Apple sei mit 2,42 Billionen Dollar wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Der Öl-Gigant Saudi Aramco liege mit umgerechnet 2,39 Billionen Dollar wieder auf dem zweiten Platz. Microsoft sei mit einer Marktkapitalisierung von 2,04 Billionen Dollar das drittwertvollste Unternehmen.Nachdem am Montag in den USA nicht gehandelt worden sei und im vorbörslichen Dienstagshandel die Apple-Aktie mit einem Plus von 0,2 Prozent taxiert werde, während bei den Papieren von Microsoft ein leichtes Minus zu Buche stehe, habe sich an dieser Rangfolge in den vergangenen Tagen auch wenig geändert.Wirklich entscheidend für die Frage, ob Apple den ersten Platz auch in Zukunft halten könne, dürften jedoch die iPhone-Verkäufe werden. Denn Chip-Mangel, China-Lockdown und Co würden sich langsam aber sicher auch beim wichtigsten Produkt des US-Konzerns bemerkbar machen, wie zahlreiche Berichte in den vergangenen Wochen angedeutet hätten.Jüngst habe auch John Donovan von Loop Capital gewarnt, dass Apple im laufenden Quartal nur 42 Millionen iPhones bauen dürfte, während der Konsens bei 44 Millionen Geräten liege. Diese Diskrepanz sei nicht überraschend, da einige wichtige Teile, die schwer zu bekommen seien, in mehreren Produktfamilien verbaut würden.Erst die kommenden Quartalszahlen würden zeigen, wie stark sich die aktuellen Probleme auf das iPhone auswirken würden. Bereits im Rahmen des letzten Earnings-Calls habe das Management vor Umsatzeinbußen zwischen vier und acht Milliarden Dollar gewarnt. Ein Wert, der die Diskrepanz zwischen der Konsensschätzung und der Schätzung von Loop Capital leicht ausgleichen würde."Der Aktionär" geht daher davon aus, dass die Probleme auf dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktien bereits eingepreist sind - auch wenn sie sich bis ins dritte Quartal hinein ausdehnen könnten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link