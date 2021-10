Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Neue iPhones, iPads und Watches habe der US-Konzern im September bereits präsentiert und damit pünktlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäfts am Start. MacBook-Käufer müssten indes noch auf das langersehnte Update warten - doch nicht mehr lange, glaube der Apple-Experte Mark Gurman von Bloomberg. Er gehe weiterhin davon aus, dass Apple irgendwann "innerhalb des nächsten Monats" neue Modelle des MacBook Pro vorsellen werde. Das würde zeitlich passen, denn nach den iPhone-Events im September halte der Tech-Riese im Oktober oder Anfang November gerne noch eine Keynote ab, bei denen die Macs im Mittelpunkt stünden.Das iPhone sei die Cash Cow und das mit Abstand wichtigste Produkt für Apple, doch auch die Macs hätten eine große Fangemeinde, die regelmäßig neue Geräte brauche oder wolle. Entsprechend gespannt würden auch Anleger und Analysten auf die Neuheiten warten.Kurz- und mittelfristig könnten zwar die steigenden Anleiherenditen für weitere Turbulenzen bei den Tech-Titeln sorgen. Auf lange Sicht bleibe "Der Aktionär" bei Apple allerdings bullish und rate weiterhin zum Kauf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: