Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (21.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.QUALCOMM möchte ein Verkaufsverbot für das iPhone 7 erwirken - und klage deshalb seit 2017 gegen Apple. Am Dienstag sei der Rechtsstreit in eine neue Runde gegangen. Das Landgericht in München appelliere jetzt an beide Tech-Riesen aus Kalifornien, sich außergerichtlich zu einigen.Die Patentstreite der Tech-Konzerne würden inzwischen in einer regelrechten Klageschlacht ausarten. Neben den Klagen in Deutschland würden auch Verfahren in England und den USA laufen.Es bleibe abzuwarten, ob QUALCOMM tatsächlich ein Verkaufsverbot des iPhone 7 erwirken könne. Jedoch sei Deutschland als Austragungsort für Patentklagen beliebt. Gerichte würden als schnell gelten und ein Verkaufs-Stopp könne schon per einstweiliger Verfügung ausgesprochen werden.Die Umsatzeinbußen für Apple dürften bei einem potenziellen Verbot aber marginal ausfallen. Von iPhone 7 Verkäufen sei der Konzern mittlerweile wenig abhängig, weil er schon drei Generationen weiter sei und letzte Woche neue iPhones vorgestellt habe.Für den "Aktionär" ist die günstige Apple-Aktie (KGV von 15) ein Basisinvestment, so Jonas Lerch. (Analyse vom 21.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link