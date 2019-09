Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Erstmal seit 2017 kehre der US-Gigant an den Anleihenmarkt zurück - und lege Bonds im Gesamtwert von sieben Milliarden Dollar auf. Die Nachfrage sei so hoch gewesen, dass der Konzern weniger Zinsen zahlen müsse als erwartet. Aber warum verschulde sich der IT-Riese, der auf einem komfortablen Cash-Polster sitze, überhaupt neu?Die kurze Antwort: Das Geld sei verlockend billig. Besonders für langfristige Anleihen würden aktuell extrem niedrige Zinsen gezahlt. Die durchschnittlichen Zinsen für Unternehmensanleihen hätten jüngst bei 2,8 Prozent gelegen - ein Mehrjahrestief.Apple habe nun eine Anleihe mit dreijähriger Laufzeit und einem Volumen von einer Milliarde Dollar mit 35 Bp über dem Niveau von Staatsanleihen platzieren können. Anfangs habe Apple noch 55 Bp geboten.Die Anleihe mit 30 Jahren Laufzeit und einem Volumen von 1,5 Milliarden Dollar sei für 103 statt 125 Bp über den Tisch gegangen. Übersetzt heiße das: Apple zahle 1,03 Prozent Zinsen pro Jahr über dem Niveau von US-Staatsanleihen. Unterm Strich entspreche das knapp drei Prozent. 2015 habe der Konzern noch 3,45 Prozent zahlen müssen.Außerdem betrage die Ergebnisrendite des Tech-Konzerns (Ergebnis pro Aktie/Aktienkurs) aktuell 5,6 Prozent. Auch aus dieser Sicht könnte es ein gutes Geschäft sein, wenn sich das Unternehmen für 30 Jahre Geld zu 3 Prozent borgen könne.Auch wenn das Unternehmen auf einem Cash-Polster von mehr als 200 Milliarden Dollar (vor Schulden) sitze, erscheine das Geschäft sinnvoll: Wenn man Kapital aufnehmen und daraus voraussichtlich einen höheren Ertrag ziehen könne, als Zinsen zu zahlen seien, dann tue man's halt. Apple könnte das Geld für Aktienrückkäufe, Dividenden und Zukäufe verwenden - oder auch zum Ablösen alter Schulden.Die Apple-Aktie bleibt eine Empfehlung des AKTIONÄR. (Analyse vom 05.09.2019)