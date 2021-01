Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Facebook sei in der Corona-Pandemie bisher ungebremst gewachsen. Doch das weltgrößte Online-Netzwerk stelle sich auf Gegenwind aus zwei Richtungen ein: von Apple und aus der EU. Sowohl Apple als auch Facebook hätten am Mittwochabend ihre Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht.Der iPhone-Konzern bereite Facebook schon seit Monaten Sorgen mit seinem Plan, Nutzern mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre zu geben. Jetzt habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg Apple so scharf wie nie zuvor attackiert. In der Europäischen Union sehe Facebook die rechtliche Lage rund um den Transfer von Daten in die USA als Unsicherheitsfaktor.Apple wolle Nutzern in den kommenden Monaten neue Möglichkeiten geben, die Datensammlung auf iPhones einzuschränken. Sie würden leichter verhindern können, dass Apps und Werbedienste Informationen über ihr Verhalten über die Grenzen einzelner Anwendungen und Websites hinweg sammeln würden. Apples Plan sei, dass jede App die Nutzer für den Zugriff um Erlaubnis fragen müsse. Facebook befürchte, dass die Personalisierung der Werbung durch das geringere Wissen über die Menschen ungenauer werde. Dabei sei das Versprechen an die Werbekunden, präzise die gewünschte Zielgruppe zu treffen, ein Eckpfeiler von Facebooks Geschäftsmodell.Zuckerberg und Facebook hätten schon in den vergangenen Monaten kritisiert, schlechtere personalisierte Werbung würde vor allem kleinen und mittleren Unternehmen schaden. Dabei seien sie gerade in der Corona-Krise auf das Online-Netzwerk als Plattform für ihre Geschäfte angewiesen. Facebook sammele Daten aus verschiedenen Quellen, "um kleinen Unternehmen zu helfen, ihre Kunden effizienter zu erreichen", so Zuckerberg. Damit könne Apples Vorgehen die gesamte Wirtschaft bremsen, laute der Vorwurf.Insbesondere für Apple bleibe "Der Aktionär" ganz klar optimistisch. "Der Aktionär" habe die Aktie im März 2016 bei 23,86 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile notiere das Papier bei 113,90 Euro und damit 377 Prozent im Plus. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel. Aber auch bei Facebook bleibe "Der Aktionär" zuversichtlich. Die Aktie sei derzeit noch immer recht günstig. (Analyse vom 28.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link