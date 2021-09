Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,48 EUR 0,00% (07.09.2021, 08:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,58 EUR +0,62% (06.09.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,30 USD +0,42% (06.09.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der nahende Launch des iPhone 13 könnte bald für eine Fortsetzung der Rekordjagd aus der Vorwoche sorgen. Sollten die Gerüchte stimmen, wonach Apple die neuste Generation des iPhones bei einem Event am 14. September erstmals offiziell präsentieren werde, dann dürften noch in dieser Woche die Einladungen dafür verschickt werden. Womöglich sogar schon am morgigen Dienstag, habe der renommierte Apple-Experte Jon Prosser bereits in der Vorwoche gemutmaßt.Neben mehreren Analysten, die die iPhone-Keynote am 14. September erwarten würden, spreche ein weiterer Termin für dieses Datum: Nach Informationen des Portals techradar.com habe Apple-Rivale Xiaomi für den 15. September ein Produktevent anberaumt, bei dem ebenfalls neue Smartphone-Modelle vorgestellt werden könnten.Mit einem gelungenen iPhone-Event am Vortag könnte Apple dem chinesischen Konkurrenten ein Stück weit die Show stehlen. Zumal Xiaomi nach Angaben der Marktforscher von Gartner im zweiten Quartal mehr Smartphones verkauft habe als Apple und den großen US-Konkurrenten damit zwischenzeitlich von Platz 2 verdrängt habe.Das iPhone sei bekanntlich die wichtigste Cashcow von Apple - entsprechend gespannt würden die neuen Modelle auch von den Anlegern und Analysten erwartet. Positive Nachrichten dürften daher eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung zur Folge haben und die Apple-Aktie auf neue Hochs befördern. Er bleibe bullish, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link