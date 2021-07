Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

117,78 EUR -0,15% (05.07.2021, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

117,60 EUR +0,46% (05.07.2021, 13:22)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

136,96 USD +0,46% (02.07.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Letztes Jahr Top-Performer, dieses Jahr nur Mittelmaß? Damit könnte bei Apple bald Schluss sein. Die Aktie des Tech-Riesen stehe nach längerer Seitwärtsbewegung kurz vor dem Sprung auf neue Höchststände.Bis auf 139,96 USD habe sich die Apple-Aktie am Freitag nach oben geschraubt und den US-Handel fast 2% höher beendet. Für Unterstützung habe dabei ein bullisher Kommentar von Morgan Stanley-Analystin Katy Huberty gesorgt, die ihre Kaufempfehlung in Erwartung überraschend starker Zahlen für das abgelaufene Juni-Quartal bestätigt habe.Auf diesem Niveau trenne die Apple-Aktie aktuell keine 6 USD bzw. 4% mehr von ihrem Allzeithoch bei 145,09 USD von Ende Januar.Ein Ausbruch über diesen Schlüsselwiderstand wäre nicht nur ein wichtiges Kaufsignal, sondern würde auch das übergeordnete Chartbild beflügeln. Ein nachhaltiger Sprung aus dem monatelangen Seitwärtstrend könnte die Grundlage für eine neue Rally sein.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link