Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

324,55 EUR +1,68% (23.06.2020, 21:52)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

323,85 EUR +2,45% (23.06.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

367,55 USD +2,42% (23.06.2020, 21:39)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie strotze nur so vor Stärke. Damit habe im Februar keiner gerechnet, als die Coronakrise begonnen habe. Mittlerweile vergehe kaum ein Tag an dem der Kurs nicht ein neues Rekordhoch erreiche. Der Großteil der Analysten sehe das Ende der Rally noch nicht gekommen und erhöhe reihenweise seine Kursziele.Apple habe auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC bekannt gegeben, für seine Mac-Computer von Intel-Prozessoren auf Chips eigener Entwicklung umzustellen. Damit würden die Apple-Computer auf derselben technischen Plattform wie die iPhones und die Tablets laufen. Die ersten Macs mit neuer Chip-Architektur sollten bereits Ende des Jahres auf den Markt kommen.Ausgehend von der Analystenschätzung und den jährlich anfallenden Kosten entspreche das Einsparpotenzial für den US-Konzern 1,8%. Langfristig trage es dazu bei, die Marge zu erhöhen. Außerdem verzeichne der Smartphone-Gigant ein enormes Wachstum in seinem Service-Geschäft, welches mittlerweile rund ein Fünftek der Erlöse von Apple ausmache. Für den "Aktionär" bleibe die Apple-Aktie weiterhin aussichtsreich und ein Kauf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link