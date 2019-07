XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (15.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Dienstag habe der US-Gigant Apple einen wichtigen Termin. Drei andere US-Tech-Giganten würden auch dabei sein. Jedoch werde dann nicht über aussichtsreiche Technologien und mögliche Kooperationen gesprochen. Die Vertreter der Unternehmen würden sich auf dem Capitol Hill treffen - auf Einladung der US-Regierung. Kein angenehmes Gipfeltreffen.In der kartellrechtlichen Anhörung gehe es darum, ob die Konzerne ihre Marktmacht missbrauchen würden, dadurch einen negativen Einfluss auf den Wettbewerb hätten - und stärker reguliert werden sollten. Für Apple sei Kyle Andeer, Compliance-Leiter und Vizepräsident für Unternehmensrecht, angemeldet.US-Behörden würden seit Wochen mögliche Verstöße seitens der Konzerne untersuchen. Am Ende könnten wesentlich strengere staatliche Regulierungen stehen als bisher. Auch über die Zerschlagung der Konzerne in kleinere Einheiten werde spekuliert.Grundsätzlich sieht Lars Friedrich von "Der Aktionär" bei der Apple-Aktie jedoch weiter positives Kurspotenzial. (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: