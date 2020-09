Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

96,95 EUR +2,38% (14.09.2020, 08:32)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

94,68 EUR (11.09.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

112,00 USD -1,31% (11.09.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.09.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Ist der Aufwärtstrend beendet? - ChartanalyseDen Ausverkauf zu Beginn der Coronakrise konnten die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) binnen kürzester Zeit wegstecken und in einem steilen Aufwärtstrendkanal schon Ende Juni über das bisherige Allzeithoch bei splittbereinigten USD 81,96 ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den folgenden Monaten habe eine geradlinige Kaufwelle dominiert, die Mitte August sogar über die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals geführt und sich dadurch erneut beschleunigt habe. In der Spitze habe die Rally bis auf das neue Rekordhoch bei USD 137,98 geführt. Dort hätten die Bären allerdings erbarmungslos zugeschlagen: Was als von Gewinnmitnahmen induzierte Korrektur begonnen habe, sei sich in wenigen Tagen zu einem scharfen Einbruch ausgewachsen, der die Aktien fast 20% in die Tiefe gerissen habe.Ausblick: Die Verkaufswelle der letzten Tage habe den Aufwärtstrend gestoppt. Sollten die Abgaben in dieser Woche andauern, wäre die gesamte Trendbewegung in Gefahr.Die Short-Szenarien: Würden die Aktien von Apple jetzt unter dem Widerstand bei USD 123,70 verbleiben, könnte als nächstes die Unterstützung bei USD 110,00 unterschritten und die Haltemarke bei USD 106,41 attackiert werden. Gelinge dort keine Erholung, wäre ein Ausverkauf bis USD 99,96 zu erwarten. Dort hätten die Bullen allerdings die Chance, einen kurzfristigen Boden auszubilden. Darunter käme es dagegen zu Abgaben bis USD 89,14.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: