Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wie es im Handelsstreit weitergehe, wisse wohl kaum jemand. Klar sei aber, für die in China produzierenden US-Konzerne seien die zusätzlichen Importzölle ein Problem - auch für Apple. Apple-CEO Tim Cook versuche daher den US-Präsidenten Donald Trump umzustimmen. Mit Erfolg?Durch das Gespräch mit Donald Trump sei Cook einer Sonderregelung für Apple einen Schritt näher. Der US-Präsident habe aber vor wenigen Monaten klargestellt, dass es keine Sonderregelungen für den iPhone-Konzern geben werde. Doch vielleicht helfe es, dem in globalen Beziehungen wenig versierten Präsidenten die potenziellen Auswirkungen seiner Politik aufzuzeigen.Aktuell stünden die Zeichen weiterhin weiter auf Eskalation mitsamt höheren Zöllen. Doch auch in einem solchen Szenario traue "Der Aktionär" Cook zu, Apples Erfolgsstory fortzuschreiben, indem er das Dienstleistungsgeschäft weiter ausbaue, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)