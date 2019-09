Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am 10. September sei es soweit. Apple lade erneut zur diesjährigen Keynote ein, auf der unter anderem die neuen iPhone-Modelle vorgestellt würden. Wie jedes Jahr werfe das Event große Schatten voraus. Ein besonderes Augenmerk dürften Anleger auf den geplanten Streamingdienst Apple TV+ fallen, der noch im November an den Start gehen solle.Bereits seit Wochen werde wild über neue Features der kommenden iPhone-Reihe spekuliert. Die neuen Pro-Modelle sollten neben einer Triple-Rückkamera auch über leistungsstärkere Prozessoren verfügen.Ganz neu sei das Gerücht um bruchsichere Displays. Dies berichte zumindest die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Aktuell koste eine Reparatur des Displays rund 150 Euro. Beim iPhone XS Max würden sogar rund 360 Dollar an Reparaturkosten anfallen. Sollten die neuen Modell tatsächlich mit bruchsicheren Displays ausgestattet sein, so dürfte dies für Kunden neben allen technischen Neuerungen wohl ein handfestes Kaufargument sein.Laut Berichten der "Financial Times" und "Bloomberg" solle der Streamingdienst noch im November diesen Jahres in mehr als 150 Ländern an den Start gehen. Obwohl es seitens Apple noch keine Angaben zum Preis gegeben habe, spreche "Bloomberg" von 9,99 Dollar. Apple TV+ werde dabei integraler Bestandteil der Apple TV-App, die auf fast jedem Apple-Gerät vorinstalliert sei.Auch beim Angebot greife Apple tief in die Taschen. Rund sechs Milliarden Dollar seien für den Streamingsender eingeplant. Neben "The Morning Show" mit Jennifer Anniston solle es zum Start im November auch eine Neuauflage von Steven Spielbergs "Amazing Stories" geben.Die Hoffnungen in Apple TV+ seien dabei groß und ein weiterer Versuch des Konzerns sich von der iPhone-Abhängigkeit zu lösen. Die iPhone-Absätze hätten in den letzten Jahren stagniert.Trotz einigen Turbulenzen im Handelsstreit habe sich die Apple-Aktie in den vergangenen Wochen gut entwickeln können. Sollte die Widerstandszone bei 193,42 Dollar überwunden werden, so würde das Allzeithoch bei 233,47 Dollar ins Visier rücken. Grundvoraussetzung sei hierbei jedoch, dass der Handelskonflikt zumindest in den nächsten Wochen etwas zur Ruhe komme.Positive Überraschungen auf der Keynote könnten dann den entscheidenden Impuls liefern, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link