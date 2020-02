Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die nächsten iPhones wolle Apple eine eigene 5G-Antenne entwickeln. Wiederhole sich bei dem neuen Mobilfunkstandard das sogenannte Antennengate, als einige iPhone 4-Nutzer 2010 mangelnden Empfang reklamiert hätten? Den Anlegern seien jedenfalls diese Bedenken egal, die Aktie steige auf über 300 Dollar.Der neue Mobilfunkstandard 5G sei "the next big thing" und die nächsten Smartphones müssten diese Frequenz empfangen können. Konkurrent Samsung habe bereits vergangene Woche mit seinem Galaxy S20 ein 5G-fähiges Telefon angekündigt. Gerüchte würden wenig überraschend neue Geräte aus Cupertino für den Herbst 2020 prophezeien.Für die nächsten iPhones wolle Apple allerdings nun eine eigene 5G-Antenne entwickeln. Die von Samsung und anderen Herstellern verwendete QUALCOMM-Komponente würde nicht zum iPhone passen. Die Kalifornier würden vermeiden wollen, dass das nächste Flaggschiff-Smartphone dicker werde: Die marktübliche Antenne passe in Gehäuse, die 8 Millimeter tief seien. Das aktuelle iPhone 11 Pro sei 8,1 mm dick - der Nachfolger solle das offensichtlich unterbieten.Ganz ohne die Technik des Zulieferers QUALCOMM gehe es dennoch nicht. Die Hauptkomponente, der 5G-Modem-Chip, solle für die neue eigene Antenne bezogen werden. Insider würden in dem ganzen Vorhaben eine mögliche Parallele zu 2010 sehen, als beim neuen iPhone 4 das "Antennengate" passiert sei - Nutzer hätten sich über mangelnde Empfang und Gesprächsabbrüche beschwert. Schlechte PR und eine unangenehme Pressekonferenz seien die Folge gewesen.Die Zukunftsaussichten seien bei Apple weiterhin rosig. Das Unternehmen sei fundamental sehr stark aufgestellt und überzeuge mit neuen Produktinnovationen, und -upgrades. Zuletzt habe man durch die Aufnahme von ÖPNV-Informationen in den eigenen Kartendienst eine Lücke zu Google geschlossen.Dass das iPhone nicht mehr ganz alleine Umsatztreiber sei, würden die Wearables (wie die Apple Watch) und der Ausbau der Services-Sparte zeigen. All das seien Schritte in Richtung mehr Angebotsvielfalt, stärkeres Wachstum und höhere Profitabilität.Thobias Quaß von "Der Aktionär" empfiehlt: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 17.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link