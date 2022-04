Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,30 EUR -2,85% (29.04.2022, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,50 EUR -1,08% (29.04.2022, 13:20)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,64 USD +4,52% (28.04.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Böse Überraschung bei Apple: Für das laufende Quartal erwarte der US-Konzern einen Umsatzrückgang in Milliardenhöhe. Das habe CEO Tim Cook in einer Pressekonferenz Donnerstagnacht bekanntgegeben. Apple kämpfe mit Schwierigkeiten in der Lieferkette. Besonders stark belasten würden die Corona-Lockdowns in Shanghai und der Stopp des Geschäfts in Russland. Im vergangenen Quartal habe Apple die globalen Probleme der Elektrobranche noch erfolgreich gemeistert.Selbst Tech-Riese Apple sei nicht gegen Lieferschwierigkeiten und die steigende Inflation gefeit, aber zumindest sehr gut aufgestellt, um auch solche Phasen zu meistern. Zudem würden Anleger von den großzügigen Aktienrückkäufen des Unternehmens profitieren. "Der Aktionär" bleibe von den guten Langfrist-Aussichten überzeugt und erachte die Apple-Aktie weiterhin als Basisinvestment, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: